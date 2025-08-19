TÜRKİYE
Turski potpredsjednik Yilmaz predstavljat će Erdogana na virtualnom sastanku "koalicije voljnih"
Cevdet Yilmaz prisustvovat će sjednici kojom će predsjedavati britanski premijer Keir Starmer.
Inicijativu predvode Velika Britanija i Francuska, a predviđa slanje mirovnih trupa iz niza evropskih i NATO zemalja u poslijeratnu Ukrajinu. / AA
Turski potpredsjednik Cevdet Yilmaz prisustvovat će u utorak virtualnom sastanku grupe "koalicije voljnih" u ime predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, rekli su izvori.

Sastanak, kojim će predsjedavati britanski premijer Keir Starmer, fokusirat će se na rezultate razgovora o Ukrajini održanih u ponedjeljak u Bijeloj kući, na kojima su se okupili američki predsjednik Donald Trump, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i evropski lideri.

Inicijativu predvode Velika Britanija i Francuska, a predviđa slanje mirovnih trupa iz niza evropskih i NATO zemalja u poslijeratnu Ukrajinu.

Trump je u ponedjeljak izjavio da su lideri razgovarali o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu i da je njegova administracija započela pripreme za sastanak predsjednika Vladimira Putina i Zelenskog, a kasnije i trilateralni samit u kojem će on učestvovati.

Sastanak u Washingtonu uslijedio je nakon samita Trumpa i Putina u američkoj saveznoj državi Aljasci, čiji je cilj bio okončanje rata u Ukrajini.

