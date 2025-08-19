Turski potpredsjednik Cevdet Yilmaz prisustvovat će u utorak virtualnom sastanku grupe "koalicije voljnih" u ime predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, rekli su izvori.

Sastanak, kojim će predsjedavati britanski premijer Keir Starmer, fokusirat će se na rezultate razgovora o Ukrajini održanih u ponedjeljak u Bijeloj kući, na kojima su se okupili američki predsjednik Donald Trump, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i evropski lideri.

Inicijativu predvode Velika Britanija i Francuska, a predviđa slanje mirovnih trupa iz niza evropskih i NATO zemalja u poslijeratnu Ukrajinu.