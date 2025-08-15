Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u petak da će odustati od predstojećeg samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Anchorageu na Aljasci ako razgovori ne prođu dobro, javlja Anadolu.

Fox News je objavio pregled komentara na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, pozivajući se na intervju s voditeljem Bretom Baierom u kojem je Trump rekao da će odustati ako sastanak ne pođe dobro.

"Idemo na sastanak s predsjednikom Putinom na Aljasci. I mislim da će sve proći vrlo dobro, a ako ne prođe, brzo ću se vratiti kući", citirala je Trumpa dopisnica FOX Newsa iz Bijele kuće Jacqui Heinrich.

Trump je novinarima u avionu Air Force One rekao da će o svim mogućim teritorijalnim razmjenama između Ukrajine i Rusije odlučivati Kijev.