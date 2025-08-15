Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u petak da će odustati od predstojećeg samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Anchorageu na Aljasci ako razgovori ne prođu dobro, javlja Anadolu.
Fox News je objavio pregled komentara na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, pozivajući se na intervju s voditeljem Bretom Baierom u kojem je Trump rekao da će odustati ako sastanak ne pođe dobro.
"Idemo na sastanak s predsjednikom Putinom na Aljasci. I mislim da će sve proći vrlo dobro, a ako ne prođe, brzo ću se vratiti kući", citirala je Trumpa dopisnica FOX Newsa iz Bijele kuće Jacqui Heinrich.
Trump je novinarima u avionu Air Force One rekao da će o svim mogućim teritorijalnim razmjenama između Ukrajine i Rusije odlučivati Kijev.
"O njima će se razgovarati, ali moram pustiti Ukrajinu da donese tu odluku. I mislim da će donijeti ispravnu odluku, ali nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu. Dovest ću ih za pregovarački stol", rekao je Trump kada su ga pitali da li su teritorijalne razmjene na stolu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se dosljedno protivio bilo kakvim teritorijalnim ustupcima.
Zelenski je izjavio u srijedu da je Trump izrazio spremnost da njegovoj zemlji pruži sigurnosne garancije. Na pitanje da li su sigurnosne garancije za Ukrajinu moguće, Trump je novinarima u avionu Air Force One rekao da jesu, zajedno s Evropom i drugim zemljama, ali ne u obliku NATO-a, rekavši da se takvo članstvo za Ukrajinu "neće dogoditi".
Planirano je da se dvojica lidera sastanu u 11:30 sati po lokalnom vremenu (19:30 GMT) u Anchorageu, najvećem gradu u američkoj saveznoj državi Aljasci, što će biti prvi razgovori između aktuelnih američkih i ruskih predsjednika od početka rata između Rusije i Ukrajine u februaru 2022. godine.
U pratnji Trumpa je nekoliko visokih američkih zvaničnika, uključujući državnog sekretara Marca Rubija, ministra finansija Scotta Bessenta, ministra trgovine Howarda Lutnicka i specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa.