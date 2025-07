Panorama Beograda, glavnog grada Srbije, nepovratno se mijenja. U srijedu je počelo uklanjanje zelenih lukova Starog savskog mosta.

Upućeni kažu da će do 2027. godine ovu lokaciju krasiti novi željezni most, koji će sagraditi kineska kompanija.

Konstrukcija stara oko 80 godina skinuta je u jednom komadu, nakon čega će biti srušena dva stuba koja su most držala od Drugog svjetskog rata.

Stari savski most, poznat i kao Tramvajski most, povezuje beogradske općine Novi Beograd i Savski venac.

Gradnja mosta počela je za vrijeme nacističke okupacije, a u promet je pušten 1942. godine. Razlog gradnje bio je taj što je tada jedini beogradski most preko rijeke Save – Most kralja Aleksandra (danas Brankov most) – bio srušen u ratnim razaranjima.

Kasnije, tokom 1944. godine, nacističke snage planirale su minirati i ovaj most, ali ga je od rušenja spasio beogradski učitelj Miladin Zarić.

Godine 1984. mostom počinju prometovati tramvaji koji povezuju stari i novi dio Beograda.