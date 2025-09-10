Britanski premijer Keir Starmer u utorak je u Downing Streetu ugostio generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea, nakon sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine (UDCG) održanog u Londonu, javlja U saopćenju Downing Streeta navedeno je kako su lideri su razgovarali o situaciji u Dohi, pri čemu je Starmer osudio nedavni napad i naglasio važnost izbjegavanja daljnje eskalacije u regionu.

Kada je riječ o Ukrajini, dvojica zvaničnika razmotrili su situaciju na liniji fronta i istakli potrebu da se Kijevu obezbijede potrebne vojne sposobnosti.

Rutte je informisao Starmera o diskusijama na sastanku UDCG-a ranije tog dana, gdje su saveznici ponovo potvrdili napore da pojačaju podršku, uključujući kroz Koaliciju voljnih. Obojica su pozdravili uključivanje američkih doprinosa u plan koalicije.