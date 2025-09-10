SVIJET
Generalni sekretar NATO-a i britanski premijer razgovarali o Ukrajini i regionalnim tenzijama
Dvojica lidera istakla potrebu da se Kijevu osiguraju neophodne vojne sposobnosti.
Rutte je pohvalio posvećenost Velike Britanije povećanju budžeta za odbranu i njenu vodeću ulogu u unapređenju sigurnosnih garancija za Ukrajinu. / AA
10 Septembar 2025

Britanski premijer Keir Starmer u utorak je u Downing Streetu ugostio generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea, nakon sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine (UDCG) održanog u Londonu, javlja U saopćenju Downing Streeta navedeno je kako su lideri su razgovarali o situaciji u Dohi, pri čemu je Starmer osudio nedavni napad i naglasio važnost izbjegavanja daljnje eskalacije u regionu.

Kada je riječ o Ukrajini, dvojica zvaničnika razmotrili su situaciju na liniji fronta i istakli potrebu da se Kijevu obezbijede potrebne vojne sposobnosti.

Rutte je informisao Starmera o diskusijama na sastanku UDCG-a ranije tog dana, gdje su saveznici ponovo potvrdili napore da pojačaju podršku, uključujući kroz Koaliciju voljnih. Obojica su pozdravili uključivanje američkih doprinosa u plan koalicije.

Također su se saglasili da je potrebno pojačati pritisak na Rusiju, uključujući putem sankcija, kako bi se predsjednik Vladimir Putin primorao na značajne mirovne pregovore.

Ranije tokom dana, Rutte je održao odvojene sastanke i sa britanskim ministrom odbrane Johnom Healeyjem, šeficom diplomatije Yvette Cooper, ukrajinskim ministrom odbrane Denysom Shmyhalom te njemačkim ministrom odbrane Borisom Pistoriusom, saopćio je NATO.

Rutte je pohvalio posvećenost Velike Britanije povećanju budžeta za odbranu i njenu vodeću ulogu, zajedno s Francuskom, u unapređenju sigurnosnih garancija za Ukrajinu.

