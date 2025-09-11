SVIJET
Samit će se održati 14. i 15. septembra, javljaju lokalni mediji.
Katar će biti domaćin hitnog arapsko-islamskog samita od 14. do 15. septembra kako bi se razgovaralo o izraelskom napadu na Dohu. / Reuters
11 Septembar 2025

Katar će biti domaćin hitnog arapsko-islamskog samita od 14. do 15. septembra kako bi se razgovaralo o izraelskom napadu na Dohu, objavila je u četvrtak državna novinska agencija QNA.

U utorak su izraelski ratni avioni izveli zračni napad usmjeren na vodstvo Hamasa u Dohi, ubivši pet članova grupe.

Hamas je potvrdio da je njegovo vodstvo preživjelo izraelski napad.

Katar je osudio napad kao "kukavički čin" i očigledno kršenje međunarodnog prava, upozoravajući da neće tolerisati "nepromišljeno" ponašanje" Izraela.

IZVOR:AA
