Katar će biti domaćin hitnog arapsko-islamskog samita od 14. do 15. septembra kako bi se razgovaralo o izraelskom napadu na Dohu, objavila je u četvrtak državna novinska agencija QNA.

U utorak su izraelski ratni avioni izveli zračni napad usmjeren na vodstvo Hamasa u Dohi, ubivši pet članova grupe.