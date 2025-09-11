11 Septembar 2025
Katar će biti domaćin hitnog arapsko-islamskog samita od 14. do 15. septembra kako bi se razgovaralo o izraelskom napadu na Dohu, objavila je u četvrtak državna novinska agencija QNA.
U utorak su izraelski ratni avioni izveli zračni napad usmjeren na vodstvo Hamasa u Dohi, ubivši pet članova grupe.
Hamas je potvrdio da je njegovo vodstvo preživjelo izraelski napad.
Katar je osudio napad kao "kukavički čin" i očigledno kršenje međunarodnog prava, upozoravajući da neće tolerisati "nepromišljeno" ponašanje" Izraela.
IZVOR:AA