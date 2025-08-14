Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odbacilo je najavu paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) o paralelnoj vlasti u Sudanu, upozoravajući da to ugrožava jedinstvo, teritorijalni integritet i regionalnu stabilnost te afričke zemlje.
“Članice Vijeća sigurnosti odbacile su najavu o uspostavljanju paralelne upravne vlasti u područjima koja kontroliraju Snage za brzu podršku“, saopćilo je Vijeće, izražavajući ozbiljnu zabrinutost da bi taj potez mogao fragmentirati zemlju i pogoršati njenu humanitarnu krizu.
Vijeće je nedvosmisleno potvrdilo svoju posvećenost suverenitetu, nezavisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu Sudana, naglašavajući da jednostrani koraci ugrožavaju i budućnost Sudana i mir u široj regiji.
Članice su se pozvale na Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2736 usvojenu u junu, koja zahtijeva od RSF-a da prekine opsadu El Fashera, glavnog grada Sjevernog Darfura i ključnog humanitarnog centra te zaustavi borbe u okolnim područjima gdje se izvještava o gladi i ekstremnoj nestašici hrane.
“Članovi Vijeća sigurnosti pozvali su RSF da omoguće nesmetan humanitarni pristup El Fasheru“, navodi se u saopćenju.
Ured UN-a za ljudska prava saopćio je da preliminarne informacije ukazuju na to da je najmanje 57 civila ubijeno u napadu RSF-a u ponedjeljak, uključujući 40 raseljenih osoba u kampu Abu Shouk.
Vijeće je također osudilo nedavne napade u sudanskoj regiji Kordofan od strane različitih strana, navodeći da su uzrokovali velike civilne žrtve i poremetili humanitarne operacije.
Vijeće je naglasilo da je ponovno pokretanje pregovora i dalje ključno za zaustavljanje sukoba, osiguranje trajnog prekida vatre i otvaranje puta političkom rješenju koje uključuje sve sudanske političke i društvene aktere. Zahtijeva da sve strane zaštite civile, poštuju međunarodno pravo i pridržavaju se Rezolucije 2736, istovremeno pozivajući na odgovornost za teška kršenja.
U saopćenju se također pozivaju sve države da izbjegavaju akcije koje bi mogle podstaći sukob i da podrže napore za trajni mir.
RSF trenutno drži dijelove Sjevernog i Zapadnog Kordofana, džepove u pokrajinama Južni Kordofan i Plavi Nil, te četiri od pet pokrajina u Darfuru.
Sukob između sudanske vojske i RSF-a bjesni od aprila 2023. godine, u kojem je poginulo više od 20.000 ljudi, a raseljeno više od 14 miliona, prema podacima UN-a.