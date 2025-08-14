SVIJET
2 minuta čitanja
Vijeće sigurnosti UN-a odbacilo proglas paralelne vlade Sudanskih snaga za brzu podršku
Vijeće poziva na hitno primirje u El Fasheru, kaže da jednostrani potez RSF-a riskira produbljivanje sukoba.
Vijeće sigurnosti UN-a odbacilo proglas paralelne vlade Sudanskih snaga za brzu podršku
“Članovi Vijeća sigurnosti pozvali su RSF da omoguće nesmetan humanitarni pristup El Fasheru“, navodi se u saopćenju. / AA
14 August 2025

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odbacilo je najavu paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) o paralelnoj vlasti u Sudanu, upozoravajući da to ugrožava jedinstvo, teritorijalni integritet i regionalnu stabilnost te afričke zemlje.

“Članice Vijeća sigurnosti odbacile su najavu o uspostavljanju paralelne upravne vlasti u područjima koja kontroliraju Snage za brzu podršku“, saopćilo je Vijeće, izražavajući ozbiljnu zabrinutost da bi taj potez mogao fragmentirati zemlju i pogoršati njenu humanitarnu krizu.

Vijeće je nedvosmisleno potvrdilo svoju posvećenost suverenitetu, nezavisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu Sudana, naglašavajući da jednostrani koraci ugrožavaju i budućnost Sudana i mir u široj regiji.

Članice su se pozvale na Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2736 usvojenu u junu, koja zahtijeva od RSF-a da prekine opsadu El Fashera, glavnog grada Sjevernog Darfura i ključnog humanitarnog centra te zaustavi borbe u okolnim područjima gdje se izvještava o gladi i ekstremnoj nestašici hrane.

“Članovi Vijeća sigurnosti pozvali su RSF da omoguće nesmetan humanitarni pristup El Fasheru“, navodi se u saopćenju.

Ured UN-a za ljudska prava saopćio je da preliminarne informacije ukazuju na to da je najmanje 57 civila ubijeno u napadu RSF-a u ponedjeljak, uključujući 40 raseljenih osoba u kampu Abu Shouk.

Preporučeno

Vijeće je također osudilo nedavne napade u sudanskoj regiji Kordofan od strane različitih strana, navodeći da su uzrokovali velike civilne žrtve i poremetili humanitarne operacije.

Vijeće je naglasilo da je ponovno pokretanje pregovora i dalje ključno za zaustavljanje sukoba, osiguranje trajnog prekida vatre i otvaranje puta političkom rješenju koje uključuje sve sudanske političke i društvene aktere. Zahtijeva da sve strane zaštite civile, poštuju međunarodno pravo i pridržavaju se Rezolucije 2736, istovremeno pozivajući na odgovornost za teška kršenja.

U saopćenju se također pozivaju sve države da izbjegavaju akcije koje bi mogle podstaći sukob i da podrže napore za trajni mir.

RSF trenutno drži dijelove Sjevernog i Zapadnog Kordofana, džepove u pokrajinama Južni Kordofan i Plavi Nil, te četiri od pet pokrajina u Darfuru.

Sukob između sudanske vojske i RSF-a bjesni od aprila 2023. godine, u kojem je poginulo više od 20.000 ljudi, a raseljeno više od 14 miliona, prema podacima UN-a.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us