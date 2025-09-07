Globalna Flotila Sumud obilježila je u subotu prvu godišnjicu smrti tursko-američke aktivistice Aysenur Ezgi Eygi na okupiranoj Zapadnoj obali, odajući joj počast putem objave na društvenim mrežama.
“Aysenur i stotine hiljada Palestinaca i njihovih saveznika ubijeni su od strane izraelske vlade i okupacijskih snaga tokom decenija, a sve to uz potpunu nekažnjivost”, navedeno je u objavi.
Flotila je opisala svoju misiju kao plovidbu u ime onih koji su “masakrirani dok su se zalagali za humanost i pravedan mir,” te je istaknula da svoje putovanje vidi kao “izjavu protiv genocida.”
“Razumijemo da su naša sigurnost i sloboda kao čovječanstva povezane sa slobodom Palestine, i biramo djelovanje, baš kao što je to učinila Aysenur”, navedeno je. “Dok plovimo za Palestinu, ona je s nama.”
Izraelski snajperista ubio Eygi
Eygi, 26 godina, ubijena je 6. septembra 2024. godine od strane izraelskih snaga tokom protesta protiv ilegalnih jevrejskih naselja u blizini Nablusa.
Video dokazi i svjedočenja pokazuju da je Eygi bila ciljano ubijena od strane izraelskog snajperiste.
Uprkos dokazima, preliminarni nalazi izraelske vojske tvrdili su da je “vrlo vjerovatno” pogođena “indirektno i nenamjerno” dok su njihove snage pucale na demonstrante koji su navodno bacali kamenje.
Globalna Flotila Sumud je međunarodna humanitarna inicijativa pokrenuta u julu 2025. godine, koja uključuje više od 50 brodova iz luka poput Barcelone, s ciljem probijanja izraelske pomorske blokade Gaze.
Njen primarni cilj je dostavljanje osnovne pomoći, poput hrane, lijekova i drugih potrepština, u Gazu, gdje su zvanično proglašeni uslovi gladi.