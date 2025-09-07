Globalna Flotila Sumud obilježila je u subotu prvu godišnjicu smrti tursko-američke aktivistice Aysenur Ezgi Eygi na okupiranoj Zapadnoj obali, odajući joj počast putem objave na društvenim mrežama.

“Aysenur i stotine hiljada Palestinaca i njihovih saveznika ubijeni su od strane izraelske vlade i okupacijskih snaga tokom decenija, a sve to uz potpunu nekažnjivost”, navedeno je u objavi.

Flotila je opisala svoju misiju kao plovidbu u ime onih koji su “masakrirani dok su se zalagali za humanost i pravedan mir,” te je istaknula da svoje putovanje vidi kao “izjavu protiv genocida.”

“Razumijemo da su naša sigurnost i sloboda kao čovječanstva povezane sa slobodom Palestine, i biramo djelovanje, baš kao što je to učinila Aysenur”, navedeno je. “Dok plovimo za Palestinu, ona je s nama.”

Izraelski snajperista ubio Eygi