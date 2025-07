Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će se vjerovatno sastati sa Xi Jinpingom u ne tako dalekoj budućnosti nakon prethodno najavljenog javnog poziva kineskog lidera da posjeti Peking.

“Predsjednik Xi me je pozvao u Kinu i vjerovatno ćemo to učiniti u ne tako dalekoj budućnosti, malo izvan okvira, ali ne previše daleko“, rekao je Trump novinarima dok je u Ovalnom kabinetu ugostio filipinskog predsjednika Ferdinanda Marcosa Jr.

“Pozvali su me mnogi ljudi i uskoro ćemo donijeti te odluke“, dodao je.

Ovi komentari dolaze samo dva dana nakon što je više medija izvijestilo da bi se Trump i Xi mogli sastati otprilike u vrijeme samita lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje od 30. oktobra do 1. novembra u Južnoj Koreji.

Zvaničnici trenutno razmatraju ili sastanak Trumpa i Xija na marginama sastanka ili potencijalnu posjetu Kini otprilike u vrijeme tog samita, prema pisanju lista “South China Morning Post“.

Trump je nakon telefonskog razgovora s kineskim predsjednikom 6. juna rekao da je Xi ljubazno pozvao prvu damu i njega da posjete Kinu, a da je i on uzvratio istim pozivom kineskom kolegi.

Detalji o potencijalnom sastanku u međuvremenu su ostali oskudni, ali se državni sekretar Marco Rubio sastao s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Yijem u Maleziji ovog mjeseca.

“Izgledi su veliki. Mislim da obje strane žele da se to dogodi. Očigledno moramo izgraditi pravu atmosferu i prave rezultate kako posjeta ne bi bila samo posjeta, već da bi zapravo imala neke konkretne zaključke“, rekao je Rubio novinarima nakon sastanka 11. jula.

“Ali postoji snažna želja s obje strane da se to uradi. Predsjednik to želi uraditi. Kineska strana želi da se to dogodi. Predsjednik Xi je to javno rekao. Dakle, mislim da su šanse velike. Nemam datum za vas, ali mislim da dolazi. Desit će se“, dodao je.