Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da su ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u "procesu dogovaranja" bilateralnog sastanka i da želi vidjeti kako će dvojica lidera voditi razgovore prije nego što se sam uključi.

U telefonskom intervjuu za "The Mark Levin Show", Trump je rekao da vjeruje da bi bilo bolje da se dvojica lidera u početku sastanu bez njega.

"Mislio sam da bi bilo bolje da se sastanu bez mene, samo da vidimo. Želim vidjeti šta će se dešavati. Znate, imali su težak odnos, vrlo loš, vrlo loš odnos. A, sada ćemo vidjeti kako će se snaći i, ako bude potrebno, a vjerovatno će biti, ali ako bude potrebno, otići ću i vjerovatno ću moći da to zatvorim", rekao je.

„Samo želim vidjeti šta će se desiti na sastanku. Dakle, oni su u procesu njegovog organizovanja, i vidjet ćemo šta će se desiti“, dodao je.