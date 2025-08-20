SVIJET
2 minuta čitanja
Trump: Putin i Zelenski u "procesu dogovaranja" bilateralnog sastanka
U procesu su dogovaranja i vidjet ćemo šta će se desiti, kazao američki predsjednik.
Trump: Putin i Zelenski u "procesu dogovaranja" bilateralnog sastanka
Nakon razgovora, Trump je također obavio telefonski razgovor s Putinom. / AP
20 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da su ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u "procesu dogovaranja" bilateralnog sastanka i da želi vidjeti kako će dvojica lidera voditi razgovore prije nego što se sam uključi.

U telefonskom intervjuu za "The Mark Levin Show", Trump je rekao da vjeruje da bi bilo bolje da se dvojica lidera u početku sastanu bez njega.

"Mislio sam da bi bilo bolje da se sastanu bez mene, samo da vidimo. Želim vidjeti šta će se dešavati. Znate, imali su težak odnos, vrlo loš, vrlo loš odnos. A, sada ćemo vidjeti kako će se snaći i, ako bude potrebno, a vjerovatno će biti, ali ako bude potrebno, otići ću i vjerovatno ću moći da to zatvorim", rekao je.

„Samo želim vidjeti šta će se desiti na sastanku. Dakle, oni su u procesu njegovog organizovanja, i vidjet ćemo šta će se desiti“, dodao je.

Preporučeno

Trump je u ponedjeljak u Bijeloj kući ugostio Zelenskog i lidere evropskih zemalja i NATO-a, gdje su razgovarali o sljedećim koracima u diplomatskim naporima za okončanje rata između Rusije i Ukrajine.

Nakon razgovora, Trump je također obavio telefonski razgovor s Putinom.

„Na kraju sastanaka, nazvao sam predsjednika Putina i započeo pripreme za sastanak, na lokaciji koja će biti određena, između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog. Nakon što se taj sastanak održi, imat ćemo trilat, koji bi činila dvojica predsjednika, plus ja“, napisao je na platformi društvenih medija Truth Social.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us