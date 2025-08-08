REGIJA
1 minuta čitanja
Zašto su uvedene sankcije Naftnoj industriji Srbije?
Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država ponovo je odgodilo sankcije protiv Naftne industrije Srbije – već peti put zaredom.
Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država ponovo je odgodilo sankcije protiv Naftne industrije Srbije – već peti put zaredom. Razlog je ruski udeo u vlasništvu NIS-a, zbog čega se kompanija nalazi na američkoj listi sankcija.
Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović poručuje da je NIS ključan za snabdevanje tržišta i da je važno voditi aktivan dijalog kako bi se izbegle neizvesnosti, očuvala energetska sigurnost i omogućilo uklanjanje NIS-a sa OFAC-ove liste.

