Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država ponovo je odgodilo sankcije protiv Naftne industrije Srbije – već peti put zaredom. Razlog je ruski udeo u vlasništvu NIS-a, zbog čega se kompanija nalazi na američkoj listi sankcija.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović poručuje da je NIS ključan za snabdevanje tržišta i da je važno voditi aktivan dijalog kako bi se izbegle neizvesnosti, očuvala energetska sigurnost i omogućilo uklanjanje NIS-a sa OFAC-ove liste.