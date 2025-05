Milorad Dodik iz Republike Srpske nedavno je poduzeo korake koji nagovještavaju secesionističku agendu, ugrožavajući jedinstvo Bosne i Hercegovine. Njegovi postupci odražavaju retoriku podjela iz 1990-ih, perioda obilježenog genocidom počinjenim nad Bošnjacima, za koji su osuđeni neki srpski zvaničnici.

Međunarodna zajednica naširoko je osudila Dodikovo djelovanje, a Evropska unija je u zemlju poslala dodatni kontingent mirovnih snaga.

Prošle sedmice, Republika Srpska, koja je većinski srpski entitet u Bosni i Hercegovini, donijela je zakone koji u suštini zabranjuju državnim sigurnosnim i pravosudnim organima da djeluju u autonomnoj regiji, koja pokriva skoro polovinu balkanske države.

Ovu mjeru Republike Srpske uglavnom je orkestrirao njen predsjednik Milorad Dodik nakon što ga je Sud Bosne i Hercegovine prošlog mjeseca osudio za podrivanje mirovnog sporazuma iz 1995. godine koji etnički podijeljenu zemlju drži na okupu.

Sud mu je odredio godinu dana zatvora i šest godina zabrane bavljenja politikom jer se oglušio o odluke visokog predstavnika EU-a za BiH Christiana Schmidta, odgovornog za provedbu Daytonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine.

Nakon što je Republika Srpska zabranila operacije na državnom nivuo BiH u srpskom entitetu, bosanski tužitelji su 12. marta izdali naloge za uhićenje tri najviša dužnosnika srpskog entiteta, uključujući Dodika.

Ubrzo nakon toga, bosanski Srbi donijeli su nacrt ustava, koji je sadržavao članke koji krše Ustav Bosne i Hercegovine.

“Napetosti kojima danas svjedočimo u Bosni i Hercegovini rezultat su dugotrajnog procesa”, kaže Ivan Ejub Kostić, znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

Dodik “više od desetljeća i pol radi na potkopavanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine”, kaže on.

Dok je bosanskohercegovački sud izdao naloge za hapšenje njega i drugih secesionističkih čelnika, Kostić se boji da presuda “dolazi prekasno” i sumnja da su vlasti BiH “sposobne provesti presudu ako postane pravomoćna”.

Šta će biti sa Dodikom?

Širom Bosne i Hercegovine "postoji opravdana zabrinutost" da bi Dodik trebao biti priveden pravdi jer je "u velikoj mjeri uspio u svom cilju stvaranja 'države u državi'", kaže Kostić za TRT World.

Dodik i njegovi secesionistički saveznici oštro su odbili bosanske potjernice, izjavljujući da se neće pridržavati ni sudske presude ni naloga za hapšenje. Dodikov advokat Anto Nobilo rekao je da Dodik ne priznaje bosanskohercegovački sud ili državno tužilaštvo, za što stručnjaci kažu da je očigledno secesionističko ponašanje.

“Srbi u Bosni i Hercegovini se izdržavaju kroz krize, jer ih kontinuirano koriste da dovode u pitanje funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Zbog toga je od presudnog značaja da državne institucije pokažu sposobnost da sprovode sudske presude i zakonske direktive“, kaže Kostić.

To je neophodno za “dugoročnu održivost” Bosne i Hercegovine, dodaje on.

Dodikovi postupci doveli su i do reakcije Washingtona gdje su tri člana američkog Senata - Chuck Grassley, Jeanne Shaheen i Jim Risch - pozvali državnog sekretara Marka Rubija da spriječi dalje pogoršanje stanja u Bosni i Hercegovini.

"Duboko smo zabrinuti zbog nedavnih postupaka Milorada Dodika, lidera entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini", navodi se u pismu upućenom visokom američkom diplomati.

“Godinama se bavi secesionističkim djelovanjem, izazivajući državne institucije Bosne i Hercegovine, potkopavajući ustav i ugrožavajući teritorijalni integritet zemlje”, dodaje se u pismu.

Kao odgovor na sve veću zabrinutost u balkanskoj državi, Rubio je ponovio dugogodišnju američku politiku zadržavanja Bosne i Hercegovine kao jedne zemlje, rekavši da "kakve god razlike postoje unutra, to ne može dovesti do raspada zemlje i ne može dovesti do novog sukoba".

Godine 2023. SAD su uvele sankcije Dodiku i njegovim secesionističkim političkim saveznicima. SAD su bile glavna snaga koja stoji iza sadašnje državne strukture Bosne i Hercegovine izgrađene kao rezultat Dejtonskog sporazuma.

Više mirovnih snaga

Rastuća tenzija potaknula je EU da pošalje dodatne mirovne snage u balkansku državu jer je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte obećao "nepokolebljivu" podršku alijanse u zaštiti teritorijalnog integriteta zemlje od bilo kakvih secesionističkih vojnih akata.

Ali Kostić nije siguran da će sva ova obećanja biti dovoljno dobra da spriječi još jednu agresiju na Bošnjake.

“Ako uzmemo u obzir 1990-te i agresiju na Bosnu i Hercegovinu, jasno je da prisustvo međunarodnih oružanih snaga ne garantuje nužno sigurnost stanovništva”, kaže on.

“Genocid u Srebrenici dogodio se u prisustvu holandskog bataljona UNPROFOR-a, koji je trebao osigurati sigurnost ljudi. Uprkos ovoj historijskoj činjenici, i dalje je bitno da međunarodna zajednica danas pošalje poruku da će biti znatno odlučnija u pomaganju potencijalnoj odbrani Bosne i Hercegovine.”

Pored raspoređivanja većeg broja trupa u BiH, međunarodna zajednica treba da “preispita” svoju strategiju ocjenjujući uloge posljednja dva visoka predstavnika i poveća svoj kapacitet da doprinese stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine”, kaže on.