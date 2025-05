Trenutne trgovinske tenzije između Kine i Sjedinjenih Američkih Država ponovo su se intenzivirale, uz oštru retoriku i carine za odmazdu koje su označile posljednju rundu ekonomskog sukoba. Ovo je navelo analitičare da spekulišu da li se dijve strane bave političkim držanjem ili je sijvet zaista ušao u sveobuhvatni trgovinski rat između dvije najveće ekonomije.

"Ako je rat ono što SAD žele, bilo da se radi o tarifnom ratu, trgovinskom ratu ili bilo kojoj drugoj vrsti rata, spremni smo da se borimo do kraja", navela je kineska ambasada u SAD-u u objavi 5. marta na X (bivši Twitter), citirajući službenu izjavu kineskog ministarstva vanjskih poslova dan ranije, također objavljenu na X.

Neki analitičari vide najnoviju kinesku izjavu - posebno njenu eksplicitnu spremnost za "bilo koju vrstu rata" i upućivanje na "borbu do kraja" - kao bez presedana, koja označava najagresivniji stav Pekinga do sada u kinesko-američkom trgovinskom ratu i signalizira stratešku eskalaciju. Međutim, kineski stručnjaci tvrde da uprkos oštrijoj retorici, zvanični stav Pekinga ostaje nepromijenjen.

Henry Huiyao Wang, bivši savjetnik Državnog vijeća Kine, odbacuje ideju da nedavni odgovor Pekinga predstavlja dramatičnu promjenu.

"Ne, ne mislim da je ovo ništa drugačije od onoga što je Kina ranije rekla", rekao je on za TRT World, napominjući da kineske kontratarife ostaju mjerene u poređenju sa velikim povećanjem carina koje su nametnule Sjedinjene Američke Države.

"Kina je primijenila carine samo na 80-100 kategorija proizvoda, dok su SAD podigle carine za sve kategorije. Stoga ne vjerujem da je ovo mjerna mjera, već rezervisan, blag i simboličan odgovor Kine", kaže Wang, koji je također osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu (CCG Kina i globalizacija).

Snažna retorika prvenstveno je usmjerena na domaću publiku, a ne na obilježavanje fundamentalne promjene u strategiji trgovinskog rata Pekinga, kaže on.

Ali kineski lideri bi također mogli koristiti ovo držanje da testiraju vodu.

Rorry Daniels, direktor Instituta za politiku azijskog društva, kaže da je stav Pekinga proračunat potez za jačanje njegove pregovaračke pozicije.

"Mislim da je Kina odlučila da nema koristi od priznavanja svog stava prije početka pregovora. Peking je pogledao prioritete predsjednika Trumpa i odlučio izgraditi neku polugu za teške pregovore", rekla je za TRT World iz New Yorka.

Ovo, tvrdi Daniels, objašnjava ciljanje američkih poljoprivrednih proizvoda i korištenje asertivnog jezika.

Ima i drugih koji upozoravaju da se kineskoj izjavi ne čita previše.

Julien Chaisse, profesor prava na Gradskom sveučilištu u Hong Kongu, slaže se da je oštra retorika primjetna, ali ne znači nužno drastično odstupanje od prethodnog stajališta Kine.

"Kina je trgovinske sporove sa SAD-om uvijek postavljala kao dio širih napora da se odupre ekonomskom pritisku. Po mom mišljenju, to se nije promijenilo", kaže on za TRT World, ističući da iako izraz "boriti se do kraja" može sugerirati tvrd stav, stvarni odgovori Kine ostali su odmjereni i ovisni o sljedećim potezima Washingtona.

Prije ove najnovije izjave, vjerojatno najsnažnije službene primjedbe iz Kine stigle su 7. marta 2023., kada je tadašnji ministar vanjskih poslova Qin Gang upozorio da američka politika riskira dovesti do "konfrontacije i sukoba" ako ustraje u "svestranom obuzdavanju i suzbijanju" Kine, nazivajući to "igrom nulte sume".

Qin je upozorio: "Ako Sjedinjene Države ne stisnu kočnicu, nego nastave juriti krivim putem, nikakve zaštitne ograde ne mogu spriječiti iskliznuće i sigurno će doći do sukoba i konfrontacije."

Je li ovo trgovinski rat pravih razmjera?

Najnovija izjava Kine uslijedila je nakon što su 4. marta stupile na snagu dodatne carine američkog predsjednika Donalda Trumpa od 10 posto na kineski uvoz, čime su kumulativne carine uvedene u samo mjesec dana porasle na 20 posto.

Kao odmazdu, Peking je najavio nove carine do 15 posto na ključnu američku robu, uključujući piletinu, svinjetinu, soju i govedinu, zajedno s izvoznim ograničenjima i proširenom kontrolom poslovanja s američkim tvrtkama. Ove mjere trebale bi stupiti na snagu 10. marta.

Dok je Washington uveo dodatne carine, a Peking odgovorio ciljanim protumjerama, neki promatrači tvrde da je situacija eskalirala u trgovinski rat pravih razmjera.

Daniels of Asia Society Policy Institute upozorava da će "eskalirajuća tarifna bitka pokrenuti trgovinski rat u kojem će ishod odrediti tko prvi trepne".

Ona sugerira da obje strane ne žele ispasti slabe, zbog čega su javni ustupci malo vjerojatni. Međutim, ekonomski danak dugotrajnih neprijateljstava mogao bi ih na kraju natjerati na pregovore. “Niti jedna strana vjerojatno neće javno priznati, ali svaka će morati pažljivo upravljati učincima trgovinskog rata unutar svoje domaće političke ekonomije”, objašnjava ona.

Chaisse City University of Hong Kong oprezniji je u označavanju situacije kao pravog trgovinskog rata, tvrdeći da su kineske uzvratne carine i dalje selektivne, a ne sveobuhvatne. "Za razliku od prethodnih rundi carina, koje su često bile uparene s pregovorima u pozadini, ovaj put je geopolitička pozadina puno napetija", tvrdi.

“Obje vlade imaju unutarnje političke razloge za kopanje, što otežava postizanje kompromisa. Ipak, bilo bi preuranjeno nazvati ovo sveobuhvatnim trgovinskim ratom", tvrdi Chaisse.

Wang iz CCG-a se slaže, ističući da je "Kina već navikla na ovu vrstu tarifa. Unatoč carinama od 25 posto za Kinu, dvosmjerna trgovina između Kine i SAD-a porasla je za 20 posto u posljednjih četiri do pet godina.”

Tvrdi da su “ove [uzvratne carine] način da se obje strane gurnu za pregovarački stol i postigne dogovor licem u lice.”

Američki poljoprivredni sektor će se suočiti s najvećim udarom

Posljedice ovog trgovinskog spora protežu se izvan geopolitičkih i gospodarskih zbilja, pri čemu će američka poljoprivreda vjerojatno biti jedan od najteže pogođenih sektora. Poljoprivredni proizvodi najveći su izvoz SAD-a u Kinu, a soja — koja se sada suočava s carinom od 10 posto — predvodi popis.

Tokom prethodnog američko-kineskog trgovinskog rata, slične su carine potaknule kineske uvoznike da prebace kupnju soje u Brazil i Argentinu. Analitičari vjeruju da je odluka Pekinga da tarifama cilja na izvoz poljoprivrednih proizvoda iz SAD-a osmišljena kako bi se politički izvršio pritisak na Trumpa utječući na američke poljoprivrednike, ključnu republikansku biračku jedinicu.

Kao što Daniels objašnjava, "poljoprivredni proizvodi su ciklički i izgrađeni na očekivanim tržištima koja se sada možda neće ostvariti." Budući da je Kina uvela carine do 15 posto na ključne američke poljoprivredne proizvode, američki farmeri suočavaju se s potencijalnim gubicima.

Chaisse dodatno naglašava ranjivost američkih farmera. "Kina je dugo bila glavni kupac američke soje, svinjetine i govedine, ali ima alternative poput Brazila i Argentine, koji su više nego sposobni uskočiti. Ako se ovo nastavi, američki će farmeri osjetiti pritisak", napominje.

Osim poljoprivrede, upozorava da bi Kina mogla usvojiti više neizravnih mjera protiv američkih tvrtki koje posluju iz te azijske zemlje.

“Peking ima mnogo načina da im zagorča život poput dodatnog regulatornog nadzora, usporavanja izdavanja dozvola, ograničenja određenog uvoza. Ako ova trgovinska borba eskalira, očekujte više takve taktike.”

Faktor fentanila: trgovinsko pitanje ili adut za pregovaranje?

Predsjednik Trump opravdao je svoja najnovija povećanja carina povezujući ih s naporima da se obuzda kriza s fentanilom u Sjedinjenim Državama, što je tvrdnja koju je Kina odbacila kao "slab izgovor". Ovo pitanje ostaje sporna tačka u američko-kineskim odnosima, a Washington insistira da Peking mora učiniti više kako bi obuzdao proizvodnju i izvoz fentanila.

Wang umanjuje ulogu Kine u krizi s fentanilom, tvrdeći da je Peking već poduzeo korake za kontrolu te tvari.

"Kina daje sve od sebe da ovo obuzda, kontrolira i zabrani", tvrdi on, svaljujući krivnju na druge izvore fentanila koji ulaze u SAD. Ističe da je Ured za informiranje Državnog vijeća Kine objavio bijelu knjigu nedavno, 4. marta, u kojoj su navedene "sveobuhvatne mjere" koje je Peking poduzeo za rješavanje pitanja fentanila.

Daniels ima šire gledište, sugerirajući da su trgovinski, sigurnosni i politički problemi postali sve više upleteni u američko-kineske odnose. "Fentanil je veliki problem u američko-kineskim odnosima jer je njegova distribucija u SAD-u bila pogubna za zajednice i obitelji. Ali više nije od pomoći vidjeti probleme podijeljene na one koji su specifični za trgovinu, politiku ili sigurnost."

Napominjući da ni Washington ni Peking ne vide iritacije u odnosu kao diskretne probleme s kojima se može samostalno upravljati, Daniels objašnjava da su sva ta pitanja i dalje relevantna za postavljanje raspoloženja za bilo koju vrstu koordinacije ili dogovora. "Dakle, ono što je važno nisu samo problemi sami po sebi, već i stavovi koje svaka strana ima u raspravama o problemima."

Chaisse vidi Washingtonovo pozivanje na fentanil kao dio većeg strateškog manevra. "Što se tiče fentanila, ovo pitanje nema nikakve veze s trgovinom u svojoj srži. SAD već godinama vrši pritisak na Kinu da suzbije proizvodnju i izvoz fentanila, a Peking inzistira na tome da je već pooštrio kontrole. Povezivanje ovog spora s carinama politički je potez, a ne ekonomski."

“To je još jedan znak da su ekonomske mjere uvučene u veće strateške bitke umjesto da ostanu na vlastitom putu”, dodaje.

Šta je pred nama: produženi zastoj ili delikatni pregovori?

Unatoč snažnoj retorici i ekonomskim mjerama odmazde, Wang je i dalje optimist da bi pregovori ipak mogli ponuditi put naprijed.

"Trump je u biti poslovni čovjek i koristi carine kao adut za pregovaranje", naglašava Wang, sugerirajući da je njegov pristup manje o sukobu, a više o poticanju pregovora.

Chaisse, međutim, upozorava da su uvjeti za brzo rješenje sve teži. "Trumpova najnovija povećanja carina guraju stvari bliže onome što bih nazvao produljenim zastojem. Za razliku od prethodnih rundi carina, koje su često bile uparene s pregovorima o povratnim kanalima, ovaj je put geopolitička pozadina vrlo napeta."

Američko-kineski trgovinski spor je, dakle, na raskrižju. Dok eskalacija u retorici sugerira čvrst stav obje strane, stvarne politike i ekonomski odgovori ukazuju na stepen strateškog opreza, prema analitičarima.

Kao što Daniels kaže, "nijedna strana vjerovatno neće javno priznati, ali svaka će morati pažljivo upravljati učincima trgovinskog rata unutar svoje domaće političke ekonomije."