To je danas saopšteno u Podgorici, prilikom potpisivanja protokola o saradnji između Turističke organizacije Crne Gore i Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Ana Tripković-Marković, direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, poručila je da dvije turističke organizacije imaju veoma mnogo prostora za saradnju. „To je, prije svega, na razvijanju i unapređenju zajedničkog turističkog proizvoda i zajedničkim nastupima na udaljenim tržištima. Postoje određena tržišta na kojima naše kolege iz Sarajeva imaju ogromno iskustvo i mi ćemo kod njih sigurno pronaći neke korisne informacije. Takođe, postoje tržišta na kojima mi imamo zavidno iskustvo i vjerujem da će im to iskustvo biti od koristi“, kazala je Tripković-Marković.

Da je cilj objediniti turističku ponudu kao cjelinu, saglasan je i Kenan Magoda, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

„Da na međunarodnom planu, na najjačim sajmovima, prezentiramo sve ove ljepote u našem radijusu od 200 do 300 kilometara. Svakom turisti koji dolazi iz Evrope i svijeta, to su kilometraže koje on ne prepoznaje kao neku prepreku, već želi da uživa i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Nama je važno da naše pakete kvalitetno pripremimo. Ovo što mi imamo, siguran sam da slabo ko ima u Evropi. Moramo raditi na kvalitetnoj promociji i najvažnije je da imamo kvalitetnu saradnju. Nama ovo mnogo znači, i ono što je mnogo važno jeste da je Crna Gora uvijek unutar top deset destinacija na listi BiH“, kazao je Magoda.

Potpisivanje protokola o saradnji u Podgorici bila je prilika da se najavi i održavanje ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.

„Kao prepoznati festival u ovom dijelu Evrope, SFF će se ove godine održati od 12. do 19. augusta. Svima je poznato šta znači SFF: to su brojni programi, više od 200 filmova na gotovo 20 lokacija u gradu. Radujem se da ćemo sigurno i ove godine ugostiti veliki broj građana Crne Gore na SFF-u“, kazala je Andrijana Copf, glasnogovornica Sarajevo Film Festivala.