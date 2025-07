Ovog proljeća nezaposlenost u Sloveniji je bila najniža od 1990. godine i očekuje se da će nastaviti da opada. Situacija za najugroženije djelatnosti, posebno ugostiteljstvo i turizam, izuzetno je teška i za radnike i za poslodavce.

U maju je na Zavodu za zapošljavanje bilo prijavljeno nešto manje od 56.000 nezaposlenih.

"Suočavamo se s nultom stopom nezaposlenosti, što znači da je na institutu samo nekoliko posto zapošljivih ljudi. Već godinu dana pred nama je prava bitka za kadrove na našem tržištu rada", kaže Laura Smrekar iz Competa.

Nedostatak kadrova posebno je izražen u sektoru ugostiteljstva i turizma. Tokom epidemije, mnogi konobari ili kuhari koji su čekali posao odlučili su da se zaposle u drugoj djelatnosti.

Zvanično, manjka oko 6.000 ljudi, a sindikati smatraju da postoji još jedan manjak.

"Trenutna situacija je bukvalno na pojedinim mjestima alarmantna. Zapravo, jedan radnik radi za dvoje ili čak i više. A sve to dovodi do umora, izgaranja i, ne manje važno, do broja oboljelih", upozorava Breda Črnčec, sekretarka sindikata radnika u ugostiteljstvu i turizmu.

Ukazuju da se hitno mora pronaći rješenje. Jednoglasni su u tome da je nužna veća konkurentnost u oblasti zarada i bolji uslovi rada.

"Činjenica je da nam mladi ljudi odlaze jer je, na kraju krajeva, i neto prihod od plata bolji u mnogim mjestima u inostranstvu nego u Sloveniji, tako da nismo dovoljno konkurentni", napominje Laura Smrekar.

“Smatramo da će prije svega biti potrebno poboljšati uslove rada, posebno radno vrijeme, te izmijeniti sada neodrživ sistem zarada”, naglasila je predstavnica Sindikata ugostiteljstva i turizma Breda Črnčec.

Postoje i rješenja u oblasti privlačenja strane radne snage - kako stručne tako i niskokvalifikovane, kao i promocije zapošljavanja starijih osoba.