Građani su na protestima zatražili brze i efikasne mjere, te programe pomoći. Iskazali su nezadovoljstvo valom poskupljenja životnih namirnica i usluga dok plate stagniraju, što je dovelo stanovništvo u još težu finansijsku situaciju, Demonstranti su također iskazali nezadovoljstvo neradom vlasti u Bosni i Hercegovini.

Jedan od razloga za izlazak građana na ulice je i inflacija u Bosni i Hercegovini koja, prema podacima Agencije za statistiku, dostiže najveći nivo u historiji i iznosi 14,4 posto na godišnjem nivou. Osim toga, cijene osnovnih namirnica zabilježile su znatan rast tako da su cijene hrane i bezalkoholnih pića porasle za 22,7 posto u odnosu na prošlu godinu.

U Sarajevu protestovalo pet hiljada građana

Okupljeni u Sarajevu su skandirali: "Lopovi, lopovi", "Hoćemo pravdu", "Mi se ne bojimo" i "Vratite 500 KM", aludirajući na nedavno povećanje plata bosanskohercegovačkim političarima.

Na protestima u Sarajevu mogli su se vidjeti brojni transparenti na kojima je pisalo: "Narode, ustrajte, pravda će pobijediti", "Ovo što vidite, to je narod. Radite za njih, a ne za sebe", "Neću da šutim, nisam glup".

Organizatori skupa Sanin Musa i Harun Salkić u obraćanju okupljenima pročitali su ključne zahtjeve upućene vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Musa je istakao da je zadovoljan odzivom građana, dodajući da se danas u Sarajevu okupilo blizu pet hiljada ljudi.

"Naši osnovni zahtjevi su ukidanje čuvenih akciza na gorivo kako bi se ublažila inflacija i sve što proživljavamo. Druga stvar je vraćanje cijena nafte i naftnih derivata na cijenu prije akciza, a to je 2,20 KM, ukidanje marži i smanjenje PDV-a na osnovne životne potrepštine, na hranu i drugo. To su neki zahtjevi što se tiče Parlamenta države Bosne i Hercegovine. Imamo dosta zahtjeva koji se odnose na Vladu Federacije i kantone, a jedan od njih je ta cifra od 1.000 KM za sve porodilje, ne samo u Kantonu Sarajevo, nego da i u drugim kantonima u Federaciji bude isto tako. To su neki od socijalnih zahtjeva. Ovo je prvi korak, mali kamenčić koji treba da proizvede lavinu za dobrobit građana Bosne i Hercegovine, naše djece i naše unučadi, da ovdje grade svoj život i svoju budućnost", kazao je Musa.

Harun Salkić, još jedan od organizatora skupa, izjavio je da je posebno sretan što se na protestu okupio veliki broj mladih ljudi.

"Mlade generacije su pokretači zdravog društva. Današnji skup je napravio domino efekat u cijeloj Bosni i Hercegovini, i izuzetno sam sretan što su i mladi u Republici Srpskoj prepoznali to", kazao je Salkić, dodajući da je okidač za proteste bilo povećanje plata 500 KM političarima.

"To je bio okidač, ali cjelokupni nerad proteklih godina je zapravo nešto što se skupljalo dugo, a danas je početak ispravljanja krive Drine."

Mostar: “Došao sam jer mi je dobro”

Na Španskom trgu u Mostaru na protestima protiv poskupljenja u Bosni i Hercegovini okupilo se oko 200 građana. Zatražena je suspenzija akciza na gorivo dok se prosječna cijena u maloprodaji ne vrati na 2.20 KM, obračun PDV-a na cijenu goriva od 2 KM, uvođenje nulte porezne stope na osnovne prehrambene proizvode, smanjenje i ograničenje stope marži na lijekove i prehrambene proizvode, izmjena Zakona o platama, povećanje plata, uvođenje naknade porodiljama u cijeloj državi u visini od 1.000 KM, te još mnogo toga. Supružnici Ćorić među prvima su došli na okupljanje. Muž je sarkastično poručio da je došao jer mu je dobro.

“Tu sam da posmatram. Dobro mi je u životu. Sve imam“, rekao je u šali, pa dodao da vjeruje da građani konačno mogu dići glas i utjecati na vlast da prestane “pljačkati“ građane.

Njegova supruga pozvala je građane Bosne i Hercegovine da konačno vlastima kažu da je dosta.

“Hajmo konačno svi ustati i kazati da dalje ovako ne može. Prvi put kad su bili masovni protesti tadašnje vlasti vješto su izmanipulisale narod, potkupili su organizatore i sve je propalo vrlo brzo. Sada je konačno vrijeme da ih skinemo sa vlasti. Dalje ovako ne ide“, naglasila je.

Salko Maksumić je na protest došao nezadovoljan kompletnim stanjem u državi, ali i ponukan najavama da će to biti mirno okupljanje.

“Pokažimo danas dostojanstveno vlastima da ne mogu s narodom kako su radili do danas. Vruće jeste, ali sam očekivao da će ovdje biti mnogo više građana. Moramo ustati i kazati da ovako dalje ne ide. Vrijeme da se stvari drastično mijenjaju“, poručio je Maksumić.

Prisutnima se obratio poznati mostarski demonstrant Muharem Hindić – Mušica koji je u emotivnom obraćanju rekao da sedmično kući priprema hranu, koju jede toko sedmice.

Iz Bihaća poručili: “Dosta je sa poskupljenjima”

Nekoliko desetina građana danas se okupilo na Gradskom trgu u Bihaću, kako bi rekli “dosta“ poskupljenjima i sve lošijem životnom standardu u Bosni i Hercegovini. “Došao sam zbog sve većih cijena, poskupljenja. Političari sebi digli plaću, a mi obični građani preživljavamo uvijek u nekom minusu“, kaže učesnik protesta Almir Čirić iz Bihaća.

Sličnog je stava i Nijaz Viteškić koji je također došao na mirno okupljanje u Bihaću. “Došao sam da podržim ove proteste u ime svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, zbog poskupljenja od goriva do prehrambenih proizvoda. Kako je krenulo, a neće stati, teško će biti za preživljavanje“, rekao je Viteškić.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ovaj skup nije bio prijavljen, i za njega nije bilo izdano odobrenje.

U Zenici se okupilo nekoliko stotina građanaZeničani su prošetali od trga do gradske uprave i Vlade ZDK.

"Mi smo snaga ovog grada, mi građani. Građani Zenice, probudite se. Ovo je naša čaršija, ovo je naš grad. Svi smo organizatori, ovo je spontano okupljanje građana."

"Hoćemo bolji život. Njima 500 maraka, a nama 100. Tu smo i za sedam dana, da nas bude više nego u Sarajevu", poručio je jedan od građana Zenice.

Građani traže ukidanje akciza za gorivo sve dok prosječna cijena u maloprodaji ne bude vraćena na 2,2 KM (1,12 eura), zatim obračun PDV-a na cijenu goriva od dvije KM, uvođenje nulte porezne stope na osnovne prehrambene proizvode, kao i smanjenje i ograničenje stope marži na lijekove, prehrambene proizvode, dječiju opremu, pomagala za invalide, pogonska goriva i građevinski materijal.

I građani Novog Travnika izašli su na ulice. Stotinjak Novotravničana okupilo se popodne na trgu ispred zgrade općine kako bi iskazali nezadovoljstvo trenutnim stanjem u bh. društvu.