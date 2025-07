U Sarajevu je održan sastanak u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine o hitnom rješavanju dugih zadržavanja i zastoja na graničnim prelazima s Republikom Hrvatskom.

Sastanku su prisustvovali privrednici iz Bosne i Hercegovine, predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH i nadležnih bh. institucija.

Predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH predložili su da bi se problemi mogli značajno riješiti otvaranjem dodatnog BIP-a (granični prelaz s potpunim inspekcijskim nadzorom) i "zelenih koridora" te produženjem radnog vremena fitosanitarnih inspektora u sezoni.

“Zeleni koridor” predstavlja zajedničku inicijativu privrednih komora potpisnica CEFTA sporazuma koji omogućava brži i jednostavniji protok robe, čime se smanjuju troškovi i povećava konkurentnost kompanija.

Mladen Pratljačić iz kompanije “Mladegs pak” iz Prnjavora istakao je da se svakodnevno suočavaju s problemom prilikom izvoza robe preko granice.

"Problemi su svakodnevni, jer je samo jedan granični prelaz s Evropskom unijom preko kojeg se prevoze prehrambeni proizvodi, i to u Gradišci. Zato su velike gužve na graničnom prelazu gdje se gubi vrijeme. Sanitarna inspekcija radi do tri sata, kamion dođe, recimo u osam, ne pređe do tri, i ostaje za sljedeći dan, a nekada ostaje i dva dana", kazao je Pratljačić, dodajući da njihova kompanija izvozi prehrambene proizvode, najviše kečap.

"Gubici su zaista ogromni, plaćamo kazne za kašnjenja, tako da nije dobra situacija. Mi imamo ovaj problem već nekoliko godina. Zbog čega se to tako radi, ja ne znam, ne znam zašto se na još jednom graničnom prelazu ne napravi mogućnost da se prelazi i izvozi", istakao je on.

Sekretarica Asocijacije za prehrambenu industriju VTKBiH Tijana Muhamedagić istakla je da su na sastanku prisustvovali privrednici i institucije kako bi pokušali inicirati rješavanje jednog od gorućih problema koji se javlja svake godine u sezoni.

"To su, znači, zastoji na graničnim prelazima, zbog manjka graničnih prelaza koji imaju mogućnost izdavanja fitosanitarnih certifikata, a to su granični prelazi Nova Gradiška i Nova Sela, i zbog ograničenog rada fitosanitarnih inspektora", kazala je Muhamedagić. Kako je rekla, prijedlozi Vanjskotrgovinske komore BiH bit će upućeni svim relevantnim institucijama.

"Prije svega, Vanjskotrgovinska komora BiH traži da se u toku sezone, kada je najveći izvoz prema Evropskoj uniji svježeg voća i povrća, produži rad fitosanitarnih inspektora, da se pokuša iznaći način da se otvori barem još jedan granični prelaz sa ovim uslovom", istakla je Muhamedagić, napominjući da su prethodnih mjeseci radili anketu među privrednicima čiji rezultati pokazuju da bi posljedice mogle biti krajnje ozbiljne.

"Rezultati pokazuju da je u junu, augustu najveći izvoz, najviše se stoji na granicama i da posljedice mogu biti velike jer se radi o svježem voću i povrću koje, ukoliko stoji na granicama, gubi svoju vrijednost kod krajnjih kupaca", kazala je ona.

Bosna i Hercegovina je u periodu januar-april 2022. godine izvezla robe u vrijednosti 5,9 milijardi KM, što je za 41,1 posto više nego u prva četiri mjeseca 2021, objavila je državna Agencija za statistiku. Istovremeno, uvoz je iznosio 8,67 milijardi KM, što je za 42,1 posto više nego u istom periodu prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 68,1 posto, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio 2,76 milijardi KM.