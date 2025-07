Danas je veoma tužan dan, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović nakon što su tabuti s posmrtnim ostacima 50 žrtava genocida u Srebrenici ispraćeni ispred Predsjedništva Bosne i Hercegovine gdje su im građani Sarajeva i brojni zvaničnici odali počast.

"Obilježavanje 27. godišnjice genocida u Srebrenici u odnosu na prošlu godinu odvija se u uvjetima kada je ipak donesen Zakon o zabrani negiranja genocida i kada je taj zakon počeo da daje rezultate. Sasvim je sigurno da je vidljivo da još uvijek nije potpuno isključeno ali je drastično smanjeno negiranje genocida. To je vrlo važan iskorak za sam taj zakon i za budućnost svih u Bosni i Hercegovini i regionu. Mi ćemo se nastaviti boriti za istinu i pravdu i nikada od toga nećemo odustati. Veliki broj osoba nikada nije ni pronađen, treba nastaviti sa tim procesima", rekao je Džaferović.

Naglasio je da svi koji su učestvovali u genocidu i zločinima moraju doći pred lice pravde.

"Ono što je posebno važno je da, od onih koji su učestvovali u genocidu, izvedeni su samo neki pred lice pravde. To što se dogodilo u Srebrenici u julu 1995. godine je bilo industrija smrti u kojoj je učestvovao ogroman broj i nalogodavaca i izvršilaca, a samo mali broj je odgovarao. Svi moraju doći pred lice pravde i svi moraju odgovarati, i nećemo stati sve dok ne bude tako", kazao je Džaferović, te je naglasio značaj obilježavanja godišnjica i njegovanja kulture sjećanja.

"Ko zaboravi rizikuje da mu se ponovi, to je poznato. Nikada mi to ni radi žrtava niti radi sebe nećemo zaboraviti i uvijek ćemo se sjećati i odavati poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. Borit ćemo se da to čini cijeli svijet. Ujedinjene nacije su napravili strašnu grešku kada je u pitanju zaštićena zona Srebrenica – Žepa. Borit ćemo se da cijeli svijet odaje poštovanje i sjećanje na genocid u Srebrenici. Svjedoci ste da je sve više država u svijetu koje donose rezolucije o genocidu u Srebrenici. Vjerujemo da će se taj proces nastaviti", istakao je.

Napomenuo je također da rezoluciju o genocidu u Srebrenici treba donijeti i Srbija.

"Ono što treba da bude krajnji rezultat je da takva rezolucija treba da bude donesena u Srbiji i da zastupnici iz Republike Srpske u državnom parlamentu glasaju za rezoluciju koju treba da donese Bosna i Hercegovina. To će tada značiti da je došlo do katarze, suočavanja sa istinom, prošlošću, a to je jedini način na koji možemo graditi budućnost i u Bosni i Hercegovini i regionu", rekao je Džaferović.

Konvoj s tabutima je jutros krenuo iz Visokog, a njegov dolazak u Potočare očekuje se danas u poslijepodnevnim satima.

U mezarju Memorijalnog centra u Potočarima ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 50 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine nad stanovnicima "zaštićene zone UN-a" u Srebrenici.