Trenutno je aktivno više požara, i to u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Bijelom Polju i Šavniku. U Podgorici ja najkritičnije u Kučima i Piperima, a u Nikšiću u selu Petrovići.
Avion crnogorske Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova trebao bi danas gasiti vatru na lokalitetu Petrovići u Nikšiću, javio je portal Vijesti.me.
U Kučima su angažirana oba helikoptera Vojske Crne Gore, a vojnici pružaju podršku i na kopnu i to njih više od 20.
Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovat će na lokaciji Bioče-Potoci, a helikopter iz Češke, s posadom od sedam članova, branit će Stijenu pipersku, Kopilje i Seoce.
Spasilački tim od 50 članova iz Austrije angažiran je na lokaciji Stijena piperska, dok je švicarski tim s 26 ljudi i četiri vozila raspoređen na lokaciji Kopilje, također u Piperima.
REGIJA
1 minuta čitanja
Situacija na požarištima u Crnoj Gori nešto bolja
Požari, koji već sedam dana gore na više lokacija u Crnoj Gori, stavljeni su pod kontrolu te u subotu ujutro nema ugroženih objekata, javila je RTCG.
Istraži