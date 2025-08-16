Trenutno je aktivno više požara, i to u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Bijelom Polju i Šavniku. U Podgorici ja najkritičnije u Kučima i Piperima, a u Nikšiću u selu Petrovići.



Avion crnogorske Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova trebao bi danas gasiti vatru na lokalitetu Petrovići u Nikšiću, javio je portal Vijesti.me.



U Kučima su angažirana oba helikoptera Vojske Crne Gore, a vojnici pružaju podršku i na kopnu i to njih više od 20.



Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine djelovat će na lokaciji Bioče-Potoci, a helikopter iz Češke, s posadom od sedam članova, branit će Stijenu pipersku, Kopilje i Seoce.



Spasilački tim od 50 članova iz Austrije angažiran je na lokaciji Stijena piperska, dok je švicarski tim s 26 ljudi i četiri vozila raspoređen na lokaciji Kopilje, također u Piperima.