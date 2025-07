Srbijanski teniser Novak Đoković pobijedio je Australca Nicka Kyrgiosa u finalu Wimbledona rezultatom 3:1 (4:6, 6:3,6:4 i 7:6), što mu je sedma titula na ovom turniru u Londonu i ukupno 21. Grand Slam titula u karijeri.

Kyrgios je u prvom setu pokazao da je psihički izuzetno spreman ušao u današnji finalni okršaj i poveo je s 1:0 u setovima.

No, jedan od najboljih igrača svijeta zaigrao je mnogo bolje u nastavku i došao do rezultatskog poravnanja. Slična situacija bila je i u trećem setu u kojem je Đoković stigao do vodstva 2:1.

Australac je u četvrtom setu dosta dobro igrao i došap do tie breaka, ali je Đoković bio smireniji i došao do konačne pobjede sa 3:1 u setovima.

Međutim, i Kyrgios kao trenutno 40. teniser svijeta može biti zadovoljan jer je odigrao najbolji Grand Slam turnir u karijeri.

Đoković je sa 21 trofejom Grand Slam turnira pretekao Švicarca Rogera Federera koji ima 20 titula, a najuspješniji na najvećim teniskim turnirima je i dalje Španjolac Rafael Nadal koji ima 22 pehara.