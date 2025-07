Bosna i Hercegovina mora ući u Evropsku uniju i biti član NATO-a, poručeno je danas sa sastanka ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sifeta Podžića i zastupnika u njemačkom Bundestagu Adisa Ahmetovića, održanom u Sarajevu.

Podžić je izjavio da je s Ahmetovićem razgovarao o nekoliko vrlo važnih tema, uključujući i saradnju ministarstava odbrane dviju država.

"Naša ministarstva imaju dobru saradnju. Ministarstvo odbrane Njemačke dosta pomaže Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine kroz razne vidove saradnje", kazao je Podžić na konferenciji za novinare.

Tokom sastanka je razgovarano i o rezultatima NATO samita koji je održan prije dvije sedmice u Madridu u Španiji, posebno kada je riječ o Bosni i Hercegovini.

"Znate da je NATO pripremio paket podrške za Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo i o tome danas šta očekujem od Ministarstva odbrane Njemačke", rekao je Podžić, napominjući da je s Ahmetovićem razmijenio mišljenja i o pitanju statusa EUFOR-a u BiH, te dodao:

"Znate da je Bundestag donio odluku da 50 njemačkih vojnika ovih dana dođe u misiju EUFOR-a. Zahvalio sam se što je ovo odlučeno u Bundestagu. Razgovarali smo i o tome − ako bi došlo u novembru do situacije da neka od zemalja stalnih članica Ujedinjenih nacija uloži veto − na koji način bi se ta misija produžila."

Ahmetović je poručio da Njemačka snažno podržava Bosnu i Hercegovinu na putu u Evropsku uniju.

"Jasno je da Njemačka i EU stoje iza Bosne i Hercegovine i Njemačka podržava BiH na putu u EU, ali Bosna i Hercegovina ima zadaću da uradi 14 prioriteta i to mora parlament u Bosni i Hercegovini i vlada da urade. Nadam se da ima dosta proevropskih partija koje na tome rade", kazao je Ahmetović.

Rekao je da je jučer s delegacijom Njemačke posjetio i Potočare, gdje je prisustvovao komemoraciji povodom 27. godišnjice genocida u Srebrenici.

"Meni je bilo jako bitno da posjetim Srebrenicu prvi put, ne samo kao čovjek, nego i kao političar. Ovo je važno, posebno nakon rata u Ukrajini, da jasno pošaljemo signal da mi stojimo iza Bosne i Hercegovine i da se ovakvi genocidi više nikada ne smiju desiti bilo gdje u svijetu", rekao je Ahmetović.

Napomenuo je da je s ministrom Podžićem razgovarao i o pitanju sigurnosti, te naglasio da Njemačka šalje 50 vojnika u Bosnu i Hercegovinu, podsjetivši da je Bundestag prošle sedmice odobrio slanje njemačkih vojnika koji će boraviti u sklopu mirovne operacije EUFOR Althea.

"To pokazuje da smo odgovorni za dobru i sigurnu budućnost Bosne i Hercegovine. To je početak nove aktivnosti Njemačke u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina mora ući u EU i biti član NATO-a i na tome treba da radimo", kazao je on.

Pojasnio je također šta bi se moglo desiti ako u novembru Rusija odluči uložiti veto na produženje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini.

"Imamo mogućnost preko Dejtonskog sporazuma da se NATO na poziv iz Predsjedništva uključi u BiH, da dalje i nakon novembra garantiramo sigurnost u Bosni i Hercegovini", rekao je Ahmetović.

Za produženje misije EUFOR-a, vojne misije EU-a, potrebna je odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje Rusija ima pravo veta.

Ahmetović je na kraju ponovio da Njemačka želi vidjeti demokratsku, mirnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji.

"Odlukom u petak smo pokazali da se niko ne treba bojati konflikata i sukoba u Bosni i Hercegovini, zato što države NATO-a i Njemačka, najjača ekonomska država u Evropi, podržavaju Bosnu i Hercegovinu i narod BiH", kazao je Ahmetović.

Nakon posjete Bosni i Hercegovini, Ahmetović će se još sastati i sa zvaničnicima Albanije i Sjeverne Makedonije.