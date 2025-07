John Bolton, savjetnik bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost, priznao je u utorak da je bio umiješan u planiranje državnih udara u stranim zemljama.

Bolton je iznio u javnost zapanjujuće otkriće tokom intervjua s voditeljem CNN-a Jakeom Tapperom, dok je razgovarao o napadu Trumpovih pristalica na zgradu američkog Capitola 6. januara 2021. godine, napominjući kako je pogrešno tvrditi da je Trump orkestrirao "pažljivo planirani državni udar protiv Ustava" tog dana. "Greška je, kao što su neki ljudi rekli, uključujući one u komisiji (Zastupničkog doma op.a.), da je to bio pažljivo isplaniran državni udar s ciljem da se sruši Ustav. Donald Trump ne radi tako", rekao je on, misleći na komisiju koja istražuje događaje od 6. januara.

Bolton je rekao kako je napad na Kongres bio rezultat toga što je tadašnji predsjednik Donald Trump prelazio s jedne ideje na drugu.

"Kao neko ko je pomogao u planiranju državnog udara, ne ovdje, već na drugim mjestima, potrebno je mnogo truda. A on to nije uradio", rekao je Bolton, dodavši: "U konačnici, on je pustio prestupnike na Capitol. Oko toga nema sumnje. Ipak, nije to učinio da bi srušio Ustav nego da bi kupio nešto vremena da vrati stvari nazad na nivo država kako bi pokušao riješiti problem."

Kasnije je naveo Venezuelu kao primjer u svojoj knjizi i rekao: "U knjizi sam pisao o (puču u) Venezueli, i pokazalo se da nije bio uspješan."

Napad na Capitol Sjedinjenih Američkih Država desio se 6. januara 2021. kada je velika grupa demonstranata koji su podržavali tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa upala u zgradu, kršeći sigurnost i zauzimajući dijelove zgrade nekoliko sati. Nerede su potaknuli komentari koje je Trump dao na ranijem skupu. Upad je poremetio zajedničko zasjedanje Kongresa za prebrojavanje glasova Izbornog koledža i potvrdu pobjede Joea Bidena na predsjedničkim izborima 2020. godine, te dovela do evakuacije i zaključavanja zgrade.

U sukobima koji su uslijedili poginulo je više ljudi, a Trump je optužen za podsticanje smrtonosnog nasilja.