"Razgovarali smo kako bismo mogli ubrzati proces integriranja EU i zapadnog Balkana. Prva tema je uvijek rat Rusije protiv Ukrajine, koji mijenja geopolitički kontekst širom Evrope. Sigurnost nikada nije bila važna kao danas, zato je bitno da imamo pouzdane partnere i saveznike kao što je Crna Gora", istaknuo je Várhelyi.

Prema njegovim riječima, rezultat sastanka se odnosi na značaj toga da svi akteri ubrzaju reforme.

"Mi smo spremni da idemo brže, ali treba nam ostvarivanje reformi", istakao je Várhelyi te dodao kako prije zatvaranja poglavlja treba ostvariti napredak u oblasti vladavine prava.

"Sad je važno da, na terenu, skupština i vlada poduzmu aktivnosti. Potrebni su nam i mjerljivi rezultati o provedbi zakona. Nakon toga možemo ubrzati tempo i preći u iduću fazu pregovora", kazao je Várhelyi.

Istakao je kako su razgovarali i o ekonomskom i investicijskom planu, kojim EU želi ubrzati integracije.

"Crna Gora bi mogla biti jedna od najvećih korisnika, kroz izgradnju puteva koji povezuju Crnu Goru sa susjedima, željeznica", naveo je Várhelyi, prenosi Radiotelevizija Crne Gore.

Također je kazao kako Crna Gora gubi dragocjeno vrijeme te da će je to dvostruko koštati.

"Sad se morate fokusirati na to kako ubrzati rad na putu ka EU. Znam da je politički život ovdje živopisan kad god dođem kod vas, ali, molim vas, radite to na način da ostvarujete rezultate u vašem interesu, a to je evropski put", rekao je Várhelyi.