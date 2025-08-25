Američki predsjednik Donald Trump izrazio je u ponedjeljak nezadovoljstvo nizom izraelskih zračnih napada na medicinski kompleks "Nasser" u Gazi u kojima je ubijeno 20 ljudi, uključujući pet novinara i vatrogasca.

"Nisam sretan zbog toga. Ne želim to vidjeti", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu. "Istovremeno, moramo prekinuti svu tu noćnu moru. Ja sam taj koji je izvukao taoce."

Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je da je 20 Palestinaca, uključujući pacijente, zdravstvene radnike, osoblje civilne zaštite i novinarske ekipe, ubijeno, dok je nekoliko drugih povrijeđeno u napadu.

Ministarstvo je saopćilo da je izraelska vojska pogodila četvrti sprat jedne od zgrada kompleksa s dva zračna napada, napominjući da se drugi napad dogodio dok su spasilačke ekipe stizale kako bi evakuirale ranjene i izvukle mrtve.