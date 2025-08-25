Američki predsjednik Donald Trump izrazio je u ponedjeljak nezadovoljstvo nizom izraelskih zračnih napada na medicinski kompleks "Nasser" u Gazi u kojima je ubijeno 20 ljudi, uključujući pet novinara i vatrogasca.
"Nisam sretan zbog toga. Ne želim to vidjeti", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu. "Istovremeno, moramo prekinuti svu tu noćnu moru. Ja sam taj koji je izvukao taoce."
Ministarstvo zdravstva Gaze potvrdilo je da je 20 Palestinaca, uključujući pacijente, zdravstvene radnike, osoblje civilne zaštite i novinarske ekipe, ubijeno, dok je nekoliko drugih povrijeđeno u napadu.
Ministarstvo je saopćilo da je izraelska vojska pogodila četvrti sprat jedne od zgrada kompleksa s dva zračna napada, napominjući da se drugi napad dogodio dok su spasilačke ekipe stizale kako bi evakuirale ranjene i izvukle mrtve.
Zvanična palestinska televizija izvijestila je da je među poginulima i njen snimatelj Hussam al-Masri, dok je katarski kanal Al Jazeera potvrdio da je ubijen i njen fotograf Mohammad Salama.
Medicinski izvor potvrdio je Anadolu smrt fotoreportera Mariam Abu Dagga.
Fotoreporter Moaz Abu Taha također je ubijen u izraelskom napadu na bolnicu.
Medicinski izvori su također rekli Anadolu da je Ahmed Abu Aziz, slobodni novinar tuniskih i marokanskih novinskih stranica, preminuo od povreda zadobijenih u izraelskom napadu.