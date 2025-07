Crveno upozorenje za ekstremne vrućine, koje je Britanska meteorološka služba izdala prvi put, stupilo je na snagu danas, dok vlasti upozoravaju na ekstremno visoke temperature u dijelovima Engleske.

„Crveno upozorenje trajat će tokom ponedjeljka i utorka kada bi temperature mogle po prvi put dostići 40 stepeni Celzija, čime bi ljudski životi mogli biti u opasnosti", saopštila je meteorološka služba Met Office.

Najviša temperatura ikada zabilježena u Velikoj Britaniji izmjerena je 2019. godine i iznosila je 38,7 stepeni Celzija.

Kada je riječ o smrtnim slučajevima, prema sadašnjem valu, smrtni slučajevi povezani s ekstremnim vrućinama u EU mogli bi narasti sa blizu 2.700 na 30-50.000 2050. godine, navodi se u dokumentu Evropske komisije, objavljenom prošle godine.

Željeznički operateri apeluju na građane da ne putuju osim u slučaju nužde, upozorivši na poremećaje u snabdijevanju strujom i velika kašnjenja. Brojni ljekarski pregledi su otkazani kako bi se smanjio pritisak na zdravstvo. Dok su neke škole zatvorene, druge postavljaju bazene i prskalice kako bi pomogli djeci da se rashlade.

Britanska služba za zdravstvenu zaštitu povećala je nivo opasnosti od vrućine s tri na četiri.

Crveno upozorenje meteorološke službe od ponedjeljka do utorka odnosi se na područje od Londona do Manchestera i do doline York na sjeveroistoku Engleske.

Najbolji načini da se zaštitite od toplotnog udara:

Pripazite na ugrožene kategorije, posebno starije ljudi, one sa zdravstvenim poteškoćama i one koji žive sami;

Pijte mnogo tekućine i ostanite u hladnom zatvorenom prostoru;

Ako zaista morate izaći vani, šetajte u hladu, namažite se kremom za sunčanje i nosite zaštitu za glavu;

Nikada ne ostavljajte nikoga u zatvorenom, parkiranom vozilu, pogotovo bebe, malu djecu ili životinje;

Pokušajte se držati dalje od sunca između 11 i 15 sati, kada su UV zrake najjače i izbjegavajte fizičke napore u najtoplijim dijelovima dana.