Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obraćanja naciji da je želio da ode u privatnu posjetu Jasenovcu da položi cvijet i da je mislio da mu je za ulazak u Hrvatsku dovoljan običan ili diplomatski pasoš, ali da izgleda kako je Jasenovac "zabranjeni grad" za Srbe.

"Ispostavilo se da sam izgleda želeo u zabranjeni grad da idem ili su Srbi u njega mogli slobodno da dolaze samo od 1941. do 1945. godine. Nije mi jasno zbog čega je hrvatska javnost pomislila da bi moja poseta izazvala haos, kao što su navodili mediji u Hrvatskoj. Možda bi haos izazvala traka na cvetu koja bi bila crveno-plavo-bele boje u skladu sa stradalim narodom u Jasenovcu i njegovom zastavom", rekao je Vučić.

Dodaje da je u dva navrata, u septembru 2021. i martu 2022. godine, službenim putem najavio posjetu Jasenovcu, ali da su ga zamolili da ne dolazi jer je ocijenjeno da nije pogodno vrijeme za to. Treći put Vučić je javio predsjedniku Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Miloradu Pupovcu da dolazi, i rekao mu da to javi vlastima u Zagrebu ako smatra potrebnim, što je Pupovac i učinio, a nakon toga je, kazao je Vučić, počela "medijska kampanja" protiv njega u Hrvatskoj.

"Naš greh se svodi na to da sam želeo da uđem u zemlju Evropske unije i da položim cvet na mesto, mi bismo rekli stotine hiljada, a računam Hrvati, ako poštuju Tuđmana, svakako bi rekli desetine hiljada ubijenih u Jasenovcu, svakako najvećim delom Srba, pa mi se čini nekako nelogično da pokušate da zabranite da se tako nešto dogodi i da sve to pravdate pričama o provokacijama", rekao je Vučić.

On je istakao da njegova posjeta Jasenovcu, za razliku od onoga što tvrdi hrvatska javnost, nema nikakve veze s akcijom "Oluja" i njenom proslavom. "'Oluju' su oni podsvesno nekako povezali sa Jasenovcem, da ja ne ulazim u njihovu podsvest, ja nisam nikada, ali oni jesu, i čini mi se da to više govori o njima nego o nama", naveo je Vučić.

Objasnio je i da je u Jasenovac želio da ode jer do sada nijedan predsjednik Srbije nije obišao to spomen-obilježje, naglasivši da je "sramota za svakog od nas da za 81 godinu od kako je osnovan jedan od najstrašnijih nacističkih logora smrti u Evropi nijedan srpski predsjednik nije bio u Jasenovcu".

"Kao što mi nemamo pravo da nipodaštavamo i sa najvišim pijetetom govorimo o žrtvama drugih naroda, poput Bošnjaka i nekih drugih, tako ne smemo da dozvolimo da naše žrtve budu bacane pod noge", rekao je Vučić.

"Mi smo shvatili da je to za nas zabranjeno mesto i mi ćemo da radimo da u glavama srpske dece to ne bude zabranjeno mesto, jer da biste znali kako da se ponašate u budućnosti, tačno je da morate da gledate u budućnost, ali morate da znate šta se dešavalo u prošlosti. Tako da će biti velike sistematske promene u našem obrazovnom sistemu, ali ćemo ulagati i sve više novca i u virtuelne projekcije, predstave, u nove filmove, serije i knjige i prevoditi na druge jezike sveta − da ljudi mogu da znaju šta se tu dogodilo", naveo je Vučić. On je naglasio da to nije pitanje pomirenja, već poštovanja žrtava i istakao da nikome neće da se dodvorava.

Vučić: Ukrajinski avioprevoznik izabran jer su Rusi i Bjelorusi pod sankcijama

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je za prevoz municije iz Srbije za Bangladeš avionom koji se u subotu uvečer srušio u Grčkoj odabrana ukrajinska kompanija jer su ruskim i bjeloruskim prevoznicima uvedene sankcije.

Vučić je tokom obraćanja naciji rekao da pored Rusa i Bjelorusa samo Ukrajinci imaju velike četveromotorne avione koji mogu da nose ogroman teret i oružje. On je objasnio da se zbog toga ti avioni iznajmljuju i da se njima prevozi tovar do "dozvoljenog krajnjeg korisnika".

"Nažalost, dogodila se tragična saobraćajna nesreća, nije bilo bogzna kakvog opasnog materijala, to su bile vežbovne i osvetljavajuće mine, da su bile bojeve, to bi bila čudesna eksplozija", rekao je Vučić. Dodao je da je Vlada Bangladeša potvrdila da je kupac tih proizvoda, navodeći da Srbija zarađuje na izvozu takvih proizvoda i da od toga direktno u Srbiji živi 14.000, a indirektno 25.000 ljudi.