Požar kod Mostara i dalje aktivan, zahvatio područje Jasenica i Baćevića
Požar koji je izbio u četvrtak ujutro u 08.25 sati u mjestu Slipčići kod Mostara još uvijek je aktivan.
Riječ je o istom požaru koji se nakon izbijanja u četvrtak ujutro počeo širiti u više smjerova, zahvativši sada i šire područje spomenutih naselja. / FENA
16 August 2025

Prema informacijama iz Operativnoga centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, vatrogasci i dalje vode borbu s požarom velikih razmjera koji je sada zahvatio travu i nisko raslinje na područje Jasenice i Baćevića.

Riječ je o istom požaru koji se nakon izbijanja u četvrtak ujutro počeo širiti u više smjerova, zahvativši sada i šire područje spomenutih naselja.

Iz CZ HNŽ podsjećaju da je Air Tractor u petak djelovao u 25 navrata u razdoblju od 10:00 do 18:45 sati. Od toga je 21 intervencija izvedena u Slipčićima te četiri puta na području Tepčića. Tijekom gašenja je izbačeno 50 tisuća litara vode.

IZVOR:FENA
Istraži
