Prema informacijama iz Operativnoga centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, vatrogasci i dalje vode borbu s požarom velikih razmjera koji je sada zahvatio travu i nisko raslinje na područje Jasenice i Baćevića.

Riječ je o istom požaru koji se nakon izbijanja u četvrtak ujutro počeo širiti u više smjerova, zahvativši sada i šire područje spomenutih naselja.