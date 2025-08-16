16 August 2025
Prema informacijama iz Operativnoga centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, vatrogasci i dalje vode borbu s požarom velikih razmjera koji je sada zahvatio travu i nisko raslinje na područje Jasenice i Baćevića.
Riječ je o istom požaru koji se nakon izbijanja u četvrtak ujutro počeo širiti u više smjerova, zahvativši sada i šire područje spomenutih naselja.
Iz CZ HNŽ podsjećaju da je Air Tractor u petak djelovao u 25 navrata u razdoblju od 10:00 do 18:45 sati. Od toga je 21 intervencija izvedena u Slipčićima te četiri puta na području Tepčića. Tijekom gašenja je izbačeno 50 tisuća litara vode.
IZVOR:FENA