Prošlo je punih 18 godina otkako je prva noga kročila na novi luk obnovljenog Starog mosta. Te prohladne mostarske noći, iako je bio juli, u Mostaru su se okupili državnici iz svijeta i politički vrh Bosne i Hercegovine. Obnova simbola jednog grada i države, srušenog tokom agresije na Mostar, trajala je punih šest godina.

Finansirali su je Grad Mostar, Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, te Turkiye, Italija, Hrvatska i Nizozemska. Obnova Starog mosta bila je prekretnica u karijeri tada mlade arhitektice, a danas profesorice Maje Popovac, koja se rado sjeti vremena u kojem je svakodnevno odlazila na most koji se obnavlja.

“Obnova Starog mosta bila je jedan od najvećih poduhvata u historiji UNESCO-a. Učestvovati u takvom projektu za mene kao mladu inženjerku arhitekture bilo je neprocjenjivo. Tako ozbiljan posao zahtijevao je potpunu koncentraciju, mnogo rada i odricanja, ali ono što mi je dao na početku karijere bilo je nevjerovatno. Tim inženjera, pogotovo nadzora predvođenog Željkom Pekovićem, svakodnevno se susretao sa novim izazovima koje je trebalo riješiti u kratkom roku i to pred očima svijeta i stručnih tijela UNESCO-a. To je bila velika odgovornost koju nije bilo lako nositi. Most nas je naučio puno, svakog dana smo otkrivali nešto novo, sve više se diveći vještini starih neimara koji su bez napredne tehnologije napravili takvo remek-djelo“, kaže Popovac.

Rad na mostu obilježio je dalju karijeru Maje Popovac, naučivši je poštivanju procedura, odgovornosti i otvorivši joj potpuno novi i zanimljiv svijet.

“Žalosno stanje u kojem su danas most i Stari grad. Nebriga koju pokazujemo kao društvo, nepoštivanje struke i politikanstvo koje se uvuklo u sve pore. Stari most nam od rekonstrukcije puno pruža, privlači rijeke turista i promoviše Bosnu i Hercegovinu, a mi kao da se trudimo sve to pokvariti. Umjesto da uklonimo neuralgične tačke na koje je UNESCO ukazao prilikom prijema na Listu svjetske baštine, mi stvaramo nove i pogoršavamo stare. Strah me je da će doći dan kada će status UNESCO-ovog spomenika biti ugrožen. Zbog toga se moramo probuditi i shvatiti da Stari most i Stari grad nisu tu samo radi nas, već i da ga moramo netaknutog predati generacijama poslije nas, kazala je Popovac.

Godinu nakon što je obnovljen, Stari most uvršten je na Listu zaštićenih spomenika UNESCO-a. Danas je jedan od najposjećenijih spomenika u ovom dijelu Evrope. Posjećuje ga više milion ljudi svake godine, te je najčešće fotografisani objekat u Bosni i Hercegovini. Uz most se vežu visinski skokovi stari četiri i po stoljeća, a skakači su ujedno “mostari“ ili čuvari mosta, još i danas.

“Sa Starog mosta sam skakao punih 50 godina. Zamislite koliko je to dana provedenih tamo i koliko je to uspomena. Novi most treba spajati u svakom smislu, posebno mlade u gradu koji je mnogo patio zadnjih decenija. Moramo okrenuti novi list i graditi mnogo ljepšu budućnost“, kaže Emir Balić.

Napominje i da je najveće zasluge za obnovu Starog mosta imao bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević.

“Onog našeg 'starca' nema, ali lijep je i ovaj novi most. Moramo ga čuvati. Rušenje onog mosta bilo je strašan zločin“, smatra Balić.

Stari most je izgrađen prema nacrtima turskog arhitekte mimara Hajrudina između 1557. i 1566. godine. Srušen je 9. novembra 1993. granatama ispaljenim sa položaja Hrvatskog vijeća obrane tokom udruženog zločinačkog poduhvata presuđenog u Haagu.

Svečanosti otvaranja, upriličenoj na današnji dan 2004. na platou ispod mosta, prisustvovalo je više od pedeset stranih delegacija, državnika, predsjednika vlada, ministara vanjskih poslova, predstavnika međunarodne zajednice, bh. vlasti, predstavnika kulturnog i vjerskog života u BiH, kao i više od pet stotina akreditovanih novinara iz cijelog svijeta.