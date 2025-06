Šef Ureda za komunikacije Predsjedništva Turkiye Fahrettin Altun izjavio je kako je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otvorio kanale dijaloga dajući priliku vladi Kyriakosa Mitsotakisa, ali da grčki premijer nije iskoristio ovu priliku.

Altun je dao intervju za grčki list "Kathimerini", u kojem je govorio o odnosima između Turkiye i Grčke.

Novinar grčkog lista je podsjetio Altuna na izjavu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, u kojoj je kazao: "Za mene Mitsotakis više ne postoji", te upitao "ne bi li bilo korisno voditi dijalog i komunikaciju između Ankare i Atene u smanjivanju napetosti i poboljšanju odnosa između dviju zemalja?"

Altun je odgovorio kako Turkiye želi imati dobre odnose sa svim svojim susjedima i osigurati mir i stabilnost u regiji.

"Međutim, ne dopuštamo nikome da iskorištava našu dobru volju. Naš je predsjednik već otvorio kanale dijaloga dajući priliku vladi Mitsotakisa, grčki premijer nije iskoristio ovu priliku. Unatoč obećanju da se neće miješati s trećim stranama u bilateralne odnose, dao je poruke protiv Turkiye u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako je potrošio kredit koji mu je dala Ankara", kazao je Altun, te nastavio:

"Iako je Turkiye stalno u fokusu Grčke, želio bih kazati da Grčka nema sličnu težinu na dnevnom redu Turkiye. Grčka samo sebi šteti suprotstavljajući se Turkiye sitnim kalkulacijama ili oslanjajući se na treće zemlje. Isto tako, prvenstveno će u interesu grčkog naroda biti rješavanje sporova u okviru diplomatije i međunarodnog prava."

Upitan hoće li biti moguć novi sastanak Erdogana i Mitsotakisa ako se u budućnosti ispune potrebni uvjeti za to, Altun je kazao:

"Mislim da takvog sastanka u sadašnjim okolnostima neće biti. Mitsotakis je prokockao priliku koju mu je pružila Turkiye. Na kraju je to usrećilo one koji se hrane napetostima. Grčki novac nije otišao za obrazovanje ili kulturu; otišao je za oružje. Do ove tačke došli smo isključivo zbog odluka Mitsotakisove vlade. Grčki premijer treba naporno raditi kako bi uvjerio Turkiye da je iskren u ponašanju kao civilizovani susjed."