Nakon sastanka, premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik HNS-a Dragan Čović obratili su se javnosti.

Čović je zahvalio Vladi Hrvatske na podršci Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu u njoj, ponavljajući da Hrvatska u kontinuitetu pomaže. Zahvalio je, također, na pomoći Hrvatske prilikom gašenja požara u Hercegovini te se osvrnuo na najave nametanja izmjena Izbornog zakona BiH od visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Čović također navodi kako je uvjeren da će te odluke ići u pravcu demokratske atmosfere u fazi kampanje, kao i da će se odmah nakon izbora rezultati moći provesti. "Pokušavali smo tokom posljednje dvije godine sprovesti sporazum iz Mostara. Nismo uspjeli. Želja bošnjačkih stranaka bila je zadržati status quo, ali u tome su tek djelimično uspjeli, jer su na površinu isplivali svi problemi kada je u pitanju majorizacija najmalobrojnijeg naroda", izjavio je Čović.

Kako Plenković kaže, ključ funkcionalnosti Bosne i Hercegovine nalazi se u jačanju povjerenja Bošnjaka i Hrvata.

"Hrvatska je ta koja sve vrijeme pitanje BiH kao cijele države diže u kontinuitetu. Insistiramo na ravnopravnosti triju naroda. Hrvati moraju biti ravnopravni. Visoki predstavnik ima uravnotežen prijedlog. On će omogućiti legitimno predstavljanje i zastupanje sa minornim izmjenama. To je minimum kako bi zemlja funkcionirala nakon izbora. To je dobro i za Bošnjake. Ovo nije iskorak samo prema jednom narodu, već paket dobar za sve. Zato mi nije jasno čemu ovakve reakcije, prijetnje i pozivi na nasilje", kazao je Plenković.

Uz predsjednika hrvatske Vlade, prema planu posjete, trebala je stići i delegacija koju predvode i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te Zvonko Milas, državni sekretar Centralnog državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Nakon Mostara, delegacija će posjetiti Čitluk, a potom i Čapljinu, Stolac, te na kraju i Ravno, gdje će okončati jednodnevnu posjetu.