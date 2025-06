Most između mjesta Komarna na kopnenoj strani i mjesta Brijest na poluotoku Pelješac, dug 2.404 metra, kopnenim putem spojit će krajnji jug s ostatkom Hrvatske i premostiti kanal Mali Ston.

Pelješki most smješten je i nedaleko od Neuma, jedinog bosanskohercegovačkog grada na jadranskoj obali, koji će, kako se procjenjuje, nakon što most bude pušten u saobraćaj, zaobilaziti većina automobila koja putuje iz pravca Splita ka jugu Dalmacije, Dubrovniku i okolini.

Ovaj historijski događaj obilježava se tokom cijelog dana programom koji se odvija s obje strane mosta, na odmorištima Brijesta i Komarna. Na Brijesti je program počeo u 8 sati ujutro pjesmama nekoliko orkestara iz Dubrovačko-neretvanske županije, a uslijedila je trka trkača svih generacija te trka lađara ispod mosta, uz nastupe klapa, kulturno-umjetničkih društava do večernjih sati.

Samo svečano otvorenje Pelješkog mosta počet će u 20 sati i 15 minuta na odmorištu u mjestu Komarna, a predviđeno je da će trajati oko sat i pol. Prisustvovat će joj državni vrh Hratske. Nakon toga, planiran je spektakularni vatromet tokom kojeg će zvoniti zvona svih crkava Dubrovačke biskupije.

Tada će most preći automobili hrvatske proizvodnje - Rimčeva “Nevera” i automobil kojeg “gradi” nekadašnji trostruki evropski prvak na brdskim trkama Niko Pulić. Svečanost u Komarni završit će izvedbom "Himne slobodi".

Nakon otvorenja, oko 22 sata, proći će motociklisti boračkih jedinica. Most će za saobraćaj biti otvoren od ponoći.

Pelješki most, čija je cjelokupna čelično-betonska konstrukcija ispod i iznad vode zajedno teška kao 30 Eiffelovih tornjeva, najveći je hrvatski infrastrukturni projekat finansiran iz EU fondova. Izgradnja Pelješkog mosta s pristupnim cestama, prema podacima Vlade Hrvatske, koštala je 420 miliona eura, od čega je 357 miliona eura nepovratnih sredstava iz fondova Evropske unije. Most je projektovao Slovenac Marjan Pipenbaher, a izgradnja je trajala deset godina.

Viseći most, čija gradnja je povjerena kompaniji "China Road and Bridge Corporation" 2018. godine, ima šest glavnih stubova i trinaest raspona od čelika dužine 72 do 285 metara, te dvije trake zajedno sa zaustavnom koja će služiti za održavanje mosta. Visina mu je 55 metara, čime se, kako navode hrvatske vlasti, udovoljilo zahtjevu Bosne i Hercegovine za osiguranje nesmetanog prolaska brodova kroz Malostonski kanal do Neuma. Dubina mora pod mostom iznosi gotovo stalnih 27 metara.