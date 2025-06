Schmidt je izjavio da donosi paket transparentnosti izbornog procesa koji garantuje slobodnu i fer kampanju.

“Danas nalažem i donosim paket transparentnosti koji garantuje slobodnu i fer kampanju i izbore. Ne dopuštam ratnohuškačku retoriku”, rekao je Schmidt.

“Obraćam se ljudima, pojedincima, ne političkoj masi. Uz sve poštovanje prema vama, ja sam ovdje da štitim poštovanje i postojanje, uravnoteženost i zaštićenost BiH i niko ne treba imati nikakvu potrebu da odlazi. Malo me brine što nismo još došli do Aneksa 7. Mislim da svi znate šta znači Aneks 7, a to je da svi imaju pravo živjeti i vratiti se tamo gdje žele. To se odnosi na cijelu BiH. Niko nema nikakvu drugu namjeru, a ako neko bude imao drugačije namjere, imat će probleme, ne samo sa mnom”, istakao je Schmidt.

“Izričito se obraćam građanima BiH. Znam da ovdje nekada ima puno izazova, ali moram reći da ne treba biti prvostepenih i prvorazrednih i drugorazrednih građana u ovoj zemlji. Ova zemlja se sastoji od tri naroda koja odlučuju o sebi. Ponekad imam utisak da neki drugi odgovorni ljudi misle da oni mogu tek tako govoriti u ime naroda.”

Visoki predstavnik je danas u razgovorima s liderima političkih partija u Federaciji BiH povodom izbornih izmjena rekao da ima u planu donijeti tehničke izmjene, te da zasad neće nametnuti politički dio izmjena.

Očekuje da će bh. političari što prije naći kompromisno rješenje i postići politički dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH.

Schmidt je poručio da je svjestan da u BiH ima mnogo izazova, ali da nema prvorazrednih i drugorazrednih građana, te da izbori nisu moneta za potkusurivanje stranaka.