Najmanje četvero Palestinaca ubijeno u novim izraelskim napadima širom Pojasa Gaze
Izraelska vojska nastavila je napade na kuće i šatore u kojima su smješteni raseljeni civili.
Civil je ubijen, a više ih je ranjeno kada su izraelski ratni avioni pogodili stan u naselju Al-Rimal u zapadnom dijelu grada Gaze. / AA
28 August 2025

Najmanje četiri osobe su ubijene u jutrošnjim izraelskim napadima na ratom razoreni Pojas Gaze.

Državna novinska agencija Wafa javlja da su Palestinka i njeno dijete ubijeni u napadu na izbjeglički kamp Bureij u centralnoj Gazi.

Civil je ubijen, a više ih je ranjeno kada su izraelski ratni avioni pogodili stan u naselju Al-Rimal u zapadnom dijelu grada Gaze.

Nekoliko drugih civila je ranjeno u izraelskim napadima koji su ciljali šatore u kojima su se nalazili raseljeni Palestinci u izbjegličkom kampu Shati u gradu Gazi.

Izraelski dronovi pogodili su centar Khan Younisa, u južnom Pojasu Gaze, ubivši jednu osobu i ranivši dijete u izbjegličkom šatoru.

Izrael je od oktobra 2023. ubio blizu 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

