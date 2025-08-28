Najmanje četiri osobe su ubijene u jutrošnjim izraelskim napadima na ratom razoreni Pojas Gaze.

Državna novinska agencija Wafa javlja da su Palestinka i njeno dijete ubijeni u napadu na izbjeglički kamp Bureij u centralnoj Gazi.

Civil je ubijen, a više ih je ranjeno kada su izraelski ratni avioni pogodili stan u naselju Al-Rimal u zapadnom dijelu grada Gaze.

Nekoliko drugih civila je ranjeno u izraelskim napadima koji su ciljali šatore u kojima su se nalazili raseljeni Palestinci u izbjegličkom kampu Shati u gradu Gazi.