Muzej turske i islamske umjetnosti nalazi se u Ibrahim-pašinoj palači u četvrti Sultanahmet u Istanbulu. Osnovan 1914. godine kao Muzej islamskih temelja u zgradi javne kuhinje u kompleksu džamije Sulejmanije, predstavlja mjesto na kojem možete vidjeti artefakte „od dinastije Omajada do Osmanskog Carstva: 13 stoljeća sjaja“.

Jedan od primarnih razloga osnivanja muzeja bio je sprečavanje gubitka i krađe predmeta historijske i vjerske vrijednosti iz džamija, vjerskih škola, zavija i drugih vjerskih objekata širom Osmanskog Carstva.

Ime muzeja je promijenjeno u Muzej turske i islamske umjetnosti 1924. (nakon osnivanja Republike Turkiye), a muzej je 1983. preseljen u drugo dvorište Ibrahim-pašine palače. Bio je to posljednji muzej osnovan za vrijeme vladavine Osmanskog Carstva.

Ibrahim-pašina palača sagrađena je na ruševinama hipodroma u Sultanahmetu. Smatra se da je hipodrom sagrađen nakon rimskog osvajanja Bizanta, za vrijeme cara Septimija Severa. Zgradu je, kako se navodi, dovršio Konstantin I 330. godine.

Neke od drevnih građevina hipodroma vidljive su unutar muzeja. Hipodrom je korišten kao javno okupljalište tokom Osmanskog Carstva, svedočeći o 15-dnevnim svadbama Ibrahim-paše i Hatidže sultanije 1524. godine, ceremonijama obrezivanja trojice sinova Sulejmana Veličanstvenog 1530. godine, obrezivanju koje je trajalo 57 dana, ceremoniji sina Murada III Mehmeda itd.

Naziv Atmeydani („Trg konja“) sugerira da su se za vrijeme osmanske vladavine tu održavale trke, igre bacanja koplja i tržnice konja. Trg je s vremenom izgubio svoju prirodu mjesta ceremonija i svečanosti.

Šta je izloženo u njemu?Muzej prikazuje bogatu historiju islamskih artefakata koja seže do četiri halifata. Ima prekrasna izrezbarena vrata, divne skulpture i reljefe životinja, relikvije poslanika Muhameda, pedantno ručno tkane tepihe od vune i svile koji datiraju iz 13. stoljeća, i prvu tursku prevedenu verziju Kur'ana s karahanidskim turskim tekstom na arapskom pismu crvenom tintom ispod crnog arapskog originala.

Štaviše, tu je i dio posvećen ponovnom osmišljavanju života u Istanbulu u 19. vijeku, a postavljene su i privremene izložbe. Trenutna privremena izložba, koja traje do kraja augusta, zove se Dar al-Mulk Konya Seljuk Palaces, i vrijedi je pogledati uz stalnu postavku.

Muzej turske i islamske umjetnosti otvoren je svakog dana od 9 do 18 sati u ljetnoj sezoni. U zimskoj sezoni je zatvoren ponedjeljkom, a otvoren od 9 do 16 sati od utorka do nedjelje.

Nalazi se u četvrti Sultanahmet u Istanbulu, na adresi Binbirdirek Mahallesi, Atmeydani Sokak br. 12. Cijena ulaznice je 100 TL (manje od 6 dolara) za odrasle.