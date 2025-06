“Proglašavam vanrednu situaciju u državi u slučaju katastrofe kako bismo ojačali svoje stalne napore u borbi protiv širenja majmunskih boginja“, navela je Hochul kasno sinoć u objavi na Twitteru.

Ona je također rekla da će taj potez omogućiti vlastima da brže reaguju i da utire put medicinskom osoblju da poduzme dalje korake koji će pomoći da se više Njujorčana vakciniše.

Svaki četvrti slučaj majmunskih boginja u SAD-u je u New Yorku. Do 29. Jula New York je prijavio 1.383 slučaja majmunskih boginja.

“Radimo danonoćno kako bismo osigurali više vakcina, proširili kapacitete za testiranje i educirali Njujorčane kako da ostanu sigurni“, rekla je Hochul.

Ranije u petak Brazil i Španija potvrdili su prve smrtne slučajeve uzrokovane majmunskim boginjama izvan Afrike.

Svjetska zdravstvena organizacija je prošle sedmice proglasila globalnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog tekuće epidemije majmunskih boginja.