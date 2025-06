Svjetsko prvenstvo u sjedećoj odbojci za seniore i seniorke od 4. do 11. novembra 2022. godine bit će održano u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Ovo je 13. Svjetsko prvenstvo za muškarce i 8. Svjetsko prvenstvo za žene. U obje kategorije nastupit će po 16 ekipa.

Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci dosad je osvojila tri svjetska zlata, a ovo je prvi put da BiH organizira veliko takmičenje.

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, a ujedno predsjednik Organizacionog odbora takmičenja Samir Avdić kazao je kako je riječ o velikom sportskom takmičenju na kojem će učestvovati reprezentacije država iz cijelog svijeta.

”To je veliki sportski događaj, jedna velika sportska manifestacija koja se održava u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini”, kazao je Avdić.

Dodao je kako su ljudi iz sjedeće odbojke pokazali da su vrhunski organizatori, ali i sportskim rezultatima zavrijedili pažnju Evropske i Svjetske federacije u sjedećoj odbojci kako bi BiH dobila organizaciju Svjetskog prvenstva.

Naglasio je da su Vlada KS i Ministarstvo kulture i sporta u potpunosti podržali sam proces kandidature. Dodao je kako je sportski kolektiv u sjedećoj odbojci uvijek znao obradovati BiH donošenjem najvažnijih odlikovanja s velikih takmičenja. “Sve reprezentacije koje dođu u novembru, duboko sam uvjeren da će uživati u Sarajevu te da će ponijeti najbolje utiske o gradu Sarajevu, Kantonu Sarajevu i državi BiH”, rekao je Avdić.

Predsjednik Svjetske federacije sjedeće odbojke Barry Couzner kazao je kako je riječ o važnom sportskom događaju te podsjetio i na značajne uspjehe bh. reprezentacije u sjedećoj odbojci, na što bi svi trebali biti ponosni.

”Mislim da su uslovi ovdje savršeni. Pogledao sam hotel i teren za takmičenje. Nevjerovatno je uređeno i bit će veoma pogodno za sve igrače i zvaničnike“, istakao je Couzner.

Vjeruje kako će takmičenje imati značajan utjecaj na grad te da će vladati veliki interes. ”Vjerujemo da promjena počinje sa sportom“, poručio je Couzner te dodao kako sjedeća odbojka pruža nevjerovatne prilike.

Raduje se ponovnom dolasku u Sarajevo i vjeruje da će takmičari uživati.

Predsjednik Evropske federacije sjedeće odbojke Branko Mihorko rekao je kako se ovaj sport veoma brzo razvija u svim državama.

“Veseli nas da se BiH odlučila da napravi top organizacije, jer to svima puno znači. Znamo dugo da ste odlični igrači, ali pored toga mi se sviđa da imate i ženski tim, što je za sjedeću odbojku velika stvar. Vjerujem da će poslije Zlatne lige, a već prije smo to znali, to biti top natjecanje. Tu su odlični uslovi, kao organizatori i kao igrači, tu nema pitanja“, rekao je Mihorko.

Izrazio je nadu da neće biti problema zbog pandemije koronavirusa.

Predsjednik Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine Hajrudin Zekić napomenuo je kako je ovo takmičenje trebalo biti održano u Kini, ali je došlo do izmjene zbog pandemije, pa je BiH dobila priliku da bude domaćin.

Dodao je kako je Savez sjedeće odbojke BiH ozbiljno pristupio organizaciji takmičenja. “Spremno dočekujemo predstojeće Svjetsko prvenstvo. Imamo dva cilja – jedan je takmičarski, a onaj drugi, opšti – turistički“, rekao je Zekić.

Naglasio je i kako će nastupiti 16 država, odnosno 32 nacionalne selekcije s pet kontinenata, što će biti velika promocija Sarajeva i BiH.

”U onom takmičarskom dijelu, puno nećemo obećavati, ali, evo, ova država je navikla da najtrofejniji savez uvijek donosi medalje. Mi ćemo se potruditi da odigramo finalnu utakmicu i da zlato vratimo u BiH, po četvrti put“, optimističan je Zekić.