Aukcijska kuća iz Marylanda prodala je ručni sat koji je nekada pripadao Adolfu Hitleru − za 1,1 milion dolara − anonimnom ponuđaču koji je navodno evropski Židov.

Alexander Historical Auctions u Chesapeake Cityju procijenio je njegovu vrijednost između 2 i 4 miliona dolara, opisujući sat kao “relikviju iz Drugog svjetskog rata historijskih razmjera”.

Aukcijska kuća je napomenula da je to „zlatni ručni sat Andreas Huber koji se okreće, poklonjen samom Adolfu Hitleru najvjerovatnije 20. aprila 1933. godine kada je, na svoj 44. rođendan, uz bivšeg kancelara Paula von Hindenburga, diktator imenovan počasnim građaninom Bavarske – prva takva čast u historiji Njemačke.”

Novinske kuće izvještavaju da su se jevrejski lideri i drugi ove sedmice usprotivili prodaji, rekavši da sat ima malu ili nikakvu historijsku vrijednost.

Evropsko jevrejsko udruženje zatražilo je poništavanje aukcije, nazvavši prodaju nekoliko predmeta (zdjelu za slatkiše i zlatni sat koji su pripadali Hitleru, ogrlicu škotskog terijera Eve Braun i toalet-papir Wehrmachta) "odvratnom".

U otvorenom pismu EJA-e dalje se kaže: „Postoji mala ili nikakva suštinska historijska vrijednost za ogromnu većinu izloženih predmeta. Zaista, može se samo postaviti pitanje motivacije onih koji ih kupuju.

„Evropa je mnogo patila zbog izopačene i ubilačke ideologije nacističke stranke. Milioni su umrli da bi se očuvale vrijednosti slobode koje danas uzimamo zdravo za gotovo, uključujući gotovo pola miliona Amerikanaca. Naš kontinent je prepun memorijalnih masovnih grobnica i mjesta logora smrti.''

Predsjednik aukcijske kuće, Bill Panagopulos, branio je aukciju i rekao da je kupac evropski Židov.

„Mnogi ljudi doniraju (nacističke artefakte) muzejima i institucijama, kao što smo mi to činili“, rekao je on u izjavi poslanoj e-poštom Washington Postu. “Drugima je potreban novac ili jednostavno odluče da prodaju. To nije naša odluka.” Prodaja je dovela do prijetnji smrću upućenih njemu i njegovoj porodici, rekao je Panagopulos.

Sat sadrži inicijale AH i svastiku, okružene s tri datuma.

“Prvi datum (20.4.’89. godine) odgovara Hitlerovom datumu rođenja u Braunau Am Innu, Austrija. Drugi datum (30.1.’33. godine) označava datum njegovog imenovanja za kancelara Njemačke, kada je feldmaršal Paul von Hindenburg zatražio od Hitlera, lidera NSDAP-a, da formira novu njemačku vladu. Treći datum (5.3.’33. godine) predstavlja datum saveznih izbora u Njemačkoj koji su Hitleru dali pristup punoj vlasti”, objašnjava Alexander Historical Auctions.

Aukcijska kuća je saopštila da ga je francuski vojnik koji je bio u prvoj jedinici koja je uhvatila Hitlera u maju 1945. u njegovom povlačenju u Berchtesgadenu zaplijenio kao ratni plijen, jer je za autentičnost ponudio pismo o porijeklu vojnikove kćeri.

Aukcijska kuća je i ranije prodavala nacističke memorabilije, “uključujući mač Hitlerove mladeži koji je 2016. koštao 120 dolara i nacističku zastavu koja je prodata za 260 dolara tri godine ranije”, objavio je Washington Post.