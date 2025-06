64-godišnji Hadžibegić je naveo kako infrastrukturni uslovi u alžirskom fudbalu nisu na pretjerano visokom nivou, ali se trude da riješe sve probleme s kojima se susreću.

"Uslovi za rad u alžirskom fudbalu su, što se tiče infrastrukture, teški. Imate puno klubova koji igraju utakmice na umjetnoj travi, a i onih koji igraju na prirodnoj. Tako je i za treninge. Poslije postoji problem održavanja. Nije lako, ali prilagođavamo se. Čine velike napore da to riješe. Vrlo brzo će svi preći na pravu travu, a tereni s umjetnom travom će nestati ili ostati za kategorije do 10 godina", priča Hadžibegić.

Dodaje da je Mouloudia veliki klub, koji u vitrinama ima sedam naslova šampiona Alžira, ali da je posljednji šampionski pehar osvojio prije deset godina.

"Već deset godina nisu bili prvaci. Odlučili su napraviti veliki zaokret i investirati u klub. Kako su meni rekli, tražili su iskusnog trenera, profesionalca koji ima kapacitet da pokrene 'mašinu'. Konsultovali su se puno i moje ime je izašlo kao profil trenera kakvog žele. Poslije me je zvao predsjednik direktno. Taman sam se spremao da idem na odmor, bio sam u Sarajevu i morao sam promijeniti sve planove", pojašanjava bivši selektor reprezentacije BiH kako je došlo do toga da preuzme klub u Alžiru.

Ambicije kluba su da bude prvi ili drugi u Alžirskom prvenstvu, čime bi izborili plasman u Ligu šampiona Afrike.

"Od onog momenta kada sam prihvatio sve njihove uslove, a nisam imao izbora, ja sam, što bi rekli, 'skočio u more, pa se bori'. Oni su završili sve transfere i napravili po mom prvom sudu dobru ekipu. Žao mi je sto nisam mogao dovesti moj stručni štab. To bi mi bilo od velike pomoći. Mehmed Janjoš, Dino Đurbuzović, Zijo Švrakić i jos jedan ili dva čovjeka bi bilo vrh. Međutim, da bih to realizovao, u klubu su mi dali uslov da svi govore arapski ili francuski jezik. U svakom slučaju, za mene će ovo biti dobra i ljudska i fudbalska avantura", ističe Hadžibegić.

Bh. trener će pripreme s MC Algerom obaviti u Turkiye, tačnije u Sportskom centru Kayseri, gdje će boraviti od 6. do 18. augusta. Planirano je da u tom periodu odigraju i tri prijateljske utakmice.

Hadžibegić se nakon blistave igračke karijere, tokom koje je igrao za Sarajevo, Betis, Sochaux i Toulouse, okrenuo trenerskom poslu. Tako je vodio Sochaux, Betis, Troyes, Gaziantepspor, Diyarbakirspor, Denizlispor, Chamois Niortais, Dijon, Bastiju, Arles-Avignon, Valenciennes i Red Star. Selektor Bosne i Hercegovine bio je 1999. godine, a posljednji angažman imao je na klupi selekcije Crne Gore od 2019. do 2020.