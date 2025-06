Pašić radi kao software developer, a ideja se javila sasvim slučajno dok je pokušavala na internetu pronaći rješenje za zamjenu narukvice. Istražujući je vidjela da jednostavan uređaj za zamjenu ne postoji. I tada je krenula sa istraživanjem koje je urodilo novom inovacijom.

"Radi se o uređaju za zamjenu narukvice na ručnom satu. Ideja se javila, kao i kod svih inovacija, u potrebi da se riješi neki problem. Susrela sam se sa problemom mijenjanja narukvice na ručnom satu. Na internetu sam tražila neka rješenja, tražila sam da kupim. Međutim, nisam našla rješenje koje sam ja željela. Tada sam počela da razmišljam kako da ja to dizajniram. Nakon istraživanja, pretraga, dobila sam krajnje rješenja koje sam prvenstveno prenijela na papir, a nakon toga u 3D dizajn", ispričala je Pašić.

Nakon toga je podnijela prijavu za patent, kako bi zaštitila svoj proizvod.

Jednostavan za upotrebu

"Zbog ovog patenta ne trebaju dodatni alati da bi se zamijenila narukvica. Jednostavan je za upotrebu. Samo se pritisnu dugmići kojim se odvoje te dvije ručice, tako sam ih nazvala. Kada se otvori gornji dio na satu, ona izvlači iglicu iz kučišta sata. Prvo sam dizajnirala proizvod, a nakon toga sam razmišjala o tome kako to zaštititi, jer to sam morala uraditi prije nego što ponudim nekome, da ne bi to bilo ko mogao proizvoditi", istakla je Pašić.

Tako je došla do Instituta za intelektualno vlasništvo u Sarajevu.

"Prvo sam podnijela nacionalnu prijavu. Godinu nakon toga možete podnijeti međunarodnu PCT prijavu. To sam i uradila. Ta prijava se podnosi Međunarodnoj organizaciji za zaštitu intelektualnog vlasništva. Sada je on u procesu zaštite i slijedi administrativni dio s kojim ja manje-više nemam ništa. Sada čekam da prođu sve te procedure", pojasnila je Pašić.

Kako je kazala, trenutno postoji springbar pomoću kojeg su se do sada stavljale narukvice na kućište sata.

"Međutim, postoji problem, jer postoji jedan mali dio na satu koji se treba prstima pomaknuti što nije uvijek lako. Zato sam došla na ideju da jednostavnije to uradimo. Sa ovakvim principom rada do sada nije bio nijedan uređaj. Na ovome sam radila godinu dana. Do sada nisam imala nikakav dodir sa patentima. Do tada nisam radila ni u 3D dizajnu. Prvo sam sve to morala naučiti. Prvenstveno sam mislila da tako nešto postoji. Međutim, drago mi je da sam uspjela napraviti nešto tako i što nisam odustala, jer bilo je i takvih trenutaka. Mislila sam da nema šanse da ovo prođe i da to neko prihvati", naglasila je Pašić.

Ciljna grupa joj je tržište ručnih satova koje je ogromno na svim kontinentima, u svim državama.

Govoreći o značaju inovacija, Pašić smatra da je korisniku najbitnije da dođe do nečega što će mu olakšati život.

"U bilo kojoj industriji, bilo koji proizvod da se pravi, gleda se na to da se korisniku što više olakša. Sa strane tržišta, svaka kompanija želi da ima neku prednost na tržištu, a patenti su dobra stvar za to. Mladima poručujem da ne odustaju ako imaju dobru ideju, da zatraže pomoć, istražuju i uče puno", kazala je Pašić.

Dodala je da neće stati i da će nastaviti sa istraživanjima.

O značaju patenata govorio je Adi Krdžalić, ovlašteni patentni zastupnik.

"Patent podrazumijeva pronalazak koji je unaprijedio određeni industrijski sektor i koji mora da ispunjava uslove novosti, inventivnosti i industrijske primjenjivosti iz svih sfera ljudskog djelovanja. Naravno, ne mogu se patentirati oni pronalasci koji se protive osnovnim zakonima fizike. Patent predstavlja monopol za vašu ideju i država vam garantuje da niko u vašoj matičnoj zemlji, ali i na svjetskom nivou, nema pravo bez plaćanja licence vama kao inovatoru, da koristi rezultate vaših istraživanja, odnosno inovaciju", pojasnio je Krdžalić.

Ogroman uspjeh

Kako je kazao, kada je riječ o patentima, Bosna i Hercegovina je potpisnik svih međunarodnih konvencija.

"Dakle, 99 posto zakona su međunarodne konvencije. Bosna i Hercegovina ima duže članstvo u svjetskim organizacijama za intelektualno vlasništvo nego Kina. Svi zakoni se primjenjuju. Mensurin patent, naše inovatorice, mislim da je šesti ili sedmi patent od nezavisnosti", rekao je Krdžalić.

Prema njegovim riječima, Mensurin uspjeh je ogroman, jer je dobila zeleno svjetlo iz institucije u Ženevi gdje eminentan tim stručnjaka sjedi i ispituje prijave inovatora.

"Od oko 10.000 prijava, jedna prođe. Takva je prolaznost. Mensurina inovacija je prošla iz prve. Ona je dobila izvještaj koji je fenomenalan, gotovo bez ijednog prigovora. Dobili smo izvještaj da su ispunjeni svi uslovi. Patent, inovacija koji je osmislila naša inovatorica, ne samo da ne postoji u svijetu ovakvo rješenje već su inžinjeri dokazali da je ovaj pronalazak industrijski primjenjiv. Najteži uslov koji je trebalo ispuniti je bio da je ovaj patent inovativan i da je koristan čovječanstvu. Riječ je o radnim satovima gdje često životi osoba ovise o tim satovima. Izvještaj iz Ženeve je potvrdio da se ovaj izum može primijeniti i na profesionalne skupocjene satove. Govorimo i o brendu poput Rolexa", istakao je Krdžalić.

Naglasio je da će sada ovaj patent ponuditi svjetskih kompanijama.

"Nadamo se da će oni ubrzo i prihvatiti ovu ideju i da će se uskoro i naći na tržištu. Sigurno će otići u svijet. Brend Rolex, koji je najskupocjeniji sat, a koji proizvodi profesionalne radne satove, najčešće kupuje izume", pojasnio je Krdžalić.

Mladima koji žele istraživati i svojim izumima unaprijediti svakodnevni život poručio je da budu slobodni da iskorače u svijet patenata.

"Savjet za sve mlade inovatore je da najprije sačuvaju svoju ideju za sebe i podnesu zahtjev za njegovu zaštitu", dodao je Krdžalić.