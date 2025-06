Ogromni blokovi cementa koji izgledaju kao lijesovi vise visoko iznad tla kod Nacionalnog spomenika za mir i pravdu, baš kao nekada tijela, kada su životi prekinuti "linčevanjem zbog rasnog terora".

Prošlog novembra krenuo sam na putovanje u Georgiju – malo sam znao da jug predstavlja ropstvo i netrpeljivost u Americi. Kao takva, Georgia ima najveću stopu kaznene kontrole u Sjedinjenim Američkim Državama – 1 od 18 stanovnika Georgije je u pritvoru, u zatvoru ili uslovnoj slobodi u bilo kom trenutku, što je dvostruko više od nacionalnog prosjeka.

Posjetio sam Atlantu u okviru projekta GERIS (Globalna razmjena o religiji u društvu) koji finansira Evropska unija – jedan od 18 ljudi, uključujući vjerske predstavnike i one iz nevladinih organizacija, akademske zajednice i medija iz 12 različitih zemalja. Prošli smo sedmicu dana obuke, sastanaka i dubokih diskusija o različitosti, koegzistenciji i socijalnoj inkluziji dok smo istraživali društveno tkivo i kulturni identitet regiona. Istražili smo američku historiju rasne nepravde i njeno naslijeđe kroz generacije – saznajući kako rasna nejednakost još uvijek utiče na ljudske živote. Najvažnija posjeta bila je Muzeju naslijeđa Montgomeryja u Alabami, prvom nacionalnom spomeniku posvećenom naslijeđu crnaca koji su bili robovi.

Memorijal Muzeja naslijeđa sadrži imena 500 dokumentiranih žrtava bjelačke nadmoći koji su ubijeni zbog traženja svojih prava tokom ere rekonstrukcije od 1861. do 1900. godine, koja je uslijedila nakon građanskog rata. Dok ulazite u spomen-obilježje, suočeni ste sa statuama robova u lancima; ljudi poput tebe i mene – žena koja u strahu pruža ruku mužu dok njena beba plače, muškarac koji kleči od bolova na podu, iscrpljen nakon sedmica putovanja na brodovima za robove. Druge ličnosti se odupiru lancima ili su nasilno odvedene kako bi prešle Atlantik.

Uska staza vodi vas do stubova na kojima čitate priče o žrtvama terorističkih linčevanja.

To je trenutak buđenja, šamar stvarnosti, dok vam priče crnaca koje možda niste čuli potresaju savjest. Počinjete da drhtite kada vam kažu da su crnci ubijeni iz razloga kao što su pisanje poruke bjelkinji, nerviranje bjelkinje, nošenje fotografije bjelkinje ili uzimanje vode iz bunara bijelca. Čitajući sve ove detalje – imena, godine, lokacije i razloge za linč – dok prolazite pored ovih ogromnih blokova, sve što osjećate je da ti ljudi žele da budu viđeni ili priznati za cijenu koju su platili kako bi okončali ropstvo.

Ove priče su otvorena rana u Alabami, snažno svjedočanstvo o linčevima rasnog terora i poniženju koje su pretrpjeli Afroamerikanci zbog segregacije i zakona Jima Crowa. Ali što je najvažnije, oni pokazuju i ono čemu su Amerikanci svjedoci čak i danas – policijsku brutalnost i institucionalne predrasude sa kojima se crnci i žene svakodnevno suočavaju.

Od porobljavanja do masovnog zatvaranjaOrganizacija "The Equal Justice Initiative" – Inicijativa za jednaku pravdu prikupila je podatke i dokumentaciju o linčevima rasnog terorizma između 1865. i 1959. Priče o crncima i ženama linčevanim ili ubijenim tokom rasno motivisanih napada pružaju sveobuhvatnu historiju ropstva u SAD-u tokom građanskog rata i rekonstrukcije nakon emancipacije.

Bila je to prosvjetljujuća posjeta Memorijalu muzeja naslijeđa kako bi se saznali historijski detalji o linču, kodificiranoj rasnoj segregaciji i pojavi prekomjernog zatvaranja u 20. stoljeću. Odajući počast tamnoputim ljudima, koji su patili i umrli tokom najtragičnije i najnasilnije ere u američkoj historiji, muzej priča priču o rasnom teroru tokom dvanaest godina rekonstrukcije, dok su se crnci borili da ostvare nova zakonska prava na slobodu i državljanstvo uspostavljena 13, 14. i 15. amandmanom nakon građanskog rata.

Prema Nacionalnom arhivu, skoro 4 miliona Afroamerikanaca oslobođeno je na kraju američkog građanskog rata. U prvim godinama emancipacije od ropstva bijelci su ubijali crnce i žene širom juga zbog napuštanja plantaža, traženja zakonskih prava i ekonomske nezavisnosti, ili glasanja ili kandidiranja za neku funkciju. Iako naučnici procjenjuju da su hiljade crnaca bile meta i ubijene tokom tih dvanaest godina, nema pouzdanih podataka o ukupnom broju žrtava jer je kvantitativna dokumentacija rasnih ubistava bila nedovoljna.

Tokom naše posjete Memorijalnom centru za mir i pravdu, koji se nalazi prekoputa Muzeja naslijeđa, saznali smo više o historiji rasne nejednakosti u Sjedinjenim Američkim Državama i rasizaciji kriminala, gdje su crnci prešli iz porobljavanja u masovno zatvaranje.

Prema Georgia Justice Project (GJP) – Projekat pravde Georgia, 4,3 miliona ljudi ima kriminalnu historiju u Georgiji i dok su bijelci nedovoljno zastupljeni u populaciji zatvorenika, crnci i Latinoamerikanci su previše zastupljeni. Više od tri decenije projekat sa sjedištem u Atlanti GJP pruža pravne usluge siromašnim osobama optuženim za zločine i pruža usluge i zalaže se za one rehabilitirane da se udalje od svoje kriminalne historije.

Izvršni direktor GJP-a Doug Ammar poželio je dobrodošlicu članovima GERIS-a u Atlanti i pružio detaljnu prezentaciju o sistemu krivičnog pravosuđa u Georgiji i o tome kako se bore za sistemske promjene u krivičnim i pravnim institucijama. Dok Georgia ima najveću stopu kaznene kontrole u Sjedinjenim Američkim Državama, 40 posto odraslih u državi ima krivični dosje. Ali zašto je to tako?

“Nezaposlenost, siromaštvo i kriminal su neraskidivo povezani. Preko 90 posto onih koji su uključeni u sistem krivičnog pravosuđa je ispod federalne granice siromaštva. Iako je siromaštvo moglo biti jedan od osnovnih faktora za hapšenje osobe – sistem krivičnog pravosuđa prečesto postaje sila koja drži ljude u siromaštvu“, tvrdi Ammar, budući da je krivični dosje u Georgiji glavna prepreka za dobijanje posla ili zadržavanje/dobijanje javnog stana.

Kada se osobama sa krivičnim dosjeima uskraćuju i posao i smještaj, oni su primorani da žive u siromaštvu i podložni su ponovnom činjenju krivičnih djela. GJP pomaže u okončanju ovog ciklusa siromaštva i kriminala holističkim pristupom pružajući drugu priliku za rehabilitaciju osobama. Dok SAD ima najveću stopu ljudi u zatvorima u svijetu, 39 posto američke zatvorske populacije su Afroamerikanci, iako je samo 12,9 posto američka populacija. Rasne razlike u tome ko je zatvoren su duboke. Dok jug ima najveću stopu ljudi u zatvorima u SAD-u, 61,6 posto zatvorske populacije u Georgiji su Afroamerikanci. Afroamerikanci čine 31,5 posto stanovništva države.

Sa nama ili protiv nasSistem američkog ropstva kreirao je trajnu rasnu hijerarhiju koja je izrasla i ojačala rasne predrasude da tamnoputi moraju biti disciplinovani i nadzirani. Iako je ustavna presumpcija nevinosti temeljni princip američkog krivičnog pravosuđa, Afroamerikancima je dodijeljena pretpostavka krivice.

Dok su se mnogi pitali da li je rat predsjednika Richarda Nixona protiv droga rasno motivisan križarski rat, njegov savjetnik za unutrašnju politiku John Ehrlichman otkrio je u intervjuu iz 1994. godine da je “rat protiv droge” zapravo počeo kao križarski rat za kriminaliziranje crnaca i antiratne ljevice. Zaista, tvrdnja o predrasudama je očigledna u rasnim razlikama u zatvoru. Polovina onih u federalnom zatvoru zatvorena je za krivična djela droge, a dvije trećine onih koji su u zatvoru za krivična djela narkotika širom zemlje su tamnoputi ljudi.

Kada je Nixon preuzeo dužnost i objavio “rat drogama” 1971. godine, broj ljudi u američkim zatvorima i zatvorima povećan je naglo sa 300.000 na 2,3 miliona. A njegova popularna priča, “oštro protiv kriminala i droge“, dovela je do porasta rasnog profilisanja i više crnaca je osuđeno zbog droge i suočilo se sa dugim zatvorskim kaznama u poređenju sa bijelcima za ista krivična djela.

Dakle, na kraju, “rat protiv droge” je najviše povrijedio crnce i doprinio rasnim razlikama u pravosudnom sistemu gdje Afroamerikanci dobijaju teške kazne za krivična djela vezano za drogu – 10, 20, 30 godina, čak i doživotni zatvor. Odličan citat Georgea Kinga, porobljenog tamnoputog čovjeka iz Oklahome, govori sve: “Gospodar kaže da smo svi slobodni, ali to ne znači da smo bijelci. I to ne znači da smo jednaki.“ Jer, sve do danas je pravosudni sistem pristrasan prema Afroamerikancima i ključno je shvatiti da ljudi nose sve vrste podsvjesnih predrasuda prema crncima koje se onda pretvaraju u sistemske razlike u kontekstu stambenog pitanja i zapošljavanja u Americi.

U međuvremenu, još jedna manjinska grupa u Americi također pati od sistematskog maltretiranja zbog još jednog beskrajnog rata koji su Sjedinjene Američke Države vodile protiv “terorizma”. Dok se rat protiv terorizma i rat protiv droga mogu smatrati rezultatima američke nacionalne sigurnosne agende nakon hladnog rata, republikanski diskurs o “nacionalnoj sigurnosti” oko strane prijetnje stoljećima omogućava kreiranje novih neprijatelja u zavisnosti od njihovog dnevnog reda.

Nakon terorističkih napada 11. septembra bivši američki predsjednik George W. Bush hitno je reagovao i pokrenuo antiterorističku kampanju. U svom čuvenom obraćanju Kongresu SAD-a 20. septembra 2001. godine Bush je upozorio države širom svijeta i rekao: "Svaka država, u svakom regionu, sada mora donijeti odluku. Ili ste s nama, ili ste sa teroristima." Ovi ratovi protiv terorizma i droge uglavnom su definisani onim što im nedostaje, kaže profesor prava Wadie Said: “Lako prepoznatljiv protivnik, jasan krajnji cilj, vremenski okvir i geografske granice.“ Kao takav, Bush je tražio razloge da podstakne strah od kulturnih promjena i uključivanja kako bi mogao pokrenuti svoju bazu i opravdati rat za naftu.

Paul O'Neill, Bushov ministar finansija koji je otpušten zbog prigovora na predsjednikovu politiku, rekao je 2004. godine: "Već u februaru (2001) govorilo se uglavnom o logistici. Ne o tome zašto (za invaziju na Irak), već o tome kako i koliko brzo."

Američki vojni istoričar Donald Stoker tvrdi da “Amerika trpi beskonačne ratove jer njeni lideri više ne znaju kako da razmišljaju o ratu, posebno o ratovima koji se vode za ograničene ciljeve, odvodeći naciju u rat bez razumijevanja šta žele ili ne cijeneći pobjedu i time okončanje rata”, kritizirajući sedamdeset godina “pogrešnog razmišljanja” u američkom vođenju rata od Vijetnama do Iraka i Afganistana i postavljajući pitanje zašto Amerika gubi ratove.

Dvadeset godina nakon terorističkih napada u septembru 2001. godine takozvani rat protiv terorizma koštao je Ameriku 6 biliona dolara, prema projektu “Cost of War“ – Cijena rata, Univerziteta Brown. Najnoviji podaci procjenjuju da je najmanje 897.000 ljudi širom svijeta poginulo u nasilju koje se može klasifikovati kao dio rata protiv terorizma, dok je najmanje 38 miliona raseljeno zbog ovih ratova – od Iraka, Somalije, Pakistana pa do Filipina – u proteklih 20 godina.

Na osnovu “Airpower Statistics“, američke i savezničke zračne snage bacaju u prosjeku 46 bombi dnevno već 20 godina dok se zalažu za mir i sigurnost, jer američka desnica koristi teoriju zamjene za izazivanja otpora prema drugačijem i rasističkih teorija zavjere. Osim povećanih troškova i velikog broja smrtnih slučajeva, na drugoj strani medalje muslimani Amerikanci pate od antimuslimanskog osjećaja, rasizma i pojačanog nadzora američke vlade koji mijenja živote miliona ljudi.

Donesena u januaru 2017. godine, Trumpova zabrana uvedena za muslimane je razdvojila stotine porodica širom svijeta, dok su mnoge izgubile prilike za obrazovanje i zapošljavanje koje se možda nikada više neće pojaviti. Baš kao što je Afroamerikancima dodijeljena pretpostavka krivice, "musliman se smatra krivim" u američkim kampusima, tvrdi Hatem Bazian, direktor Projekta za istraživanje i dokumentaciju islamofobije u Berkeley centru za rasu i rod. “I kao takvi, oni se suočavaju sa verbalnim uznemiravanjem, maltretiranjem, čak i sa fizičkim napadima. Ali pretpostavka je da je musliman huškač”, objašnjava Bazian.

Dok su pobornici krajnje desnice plamen ekstremnog nacionalizma, rasizma i ksenofobije, oni stalno traže nova pitanja kako bi podstakli strah od kulturnih promjena. Kritička rasna teorija je najnoviji front u njihovom kulturnom ratu. Kako je desničarski ekosistem naoružavao kritičku rasnu teoriju protiv američkog naroda u svojoj političkoj retorici, tamnoputi ljudi to smatraju najnovijom taktikom za zaustavljanje rasne pravde.

Pravnici su prvi put razvili kritičku rasnu teoriju 1970-ih i 1980-ih nakon pokreta za građanska prava, koji je došao kao akademski odgovor na iluzornu ideju da su američko društvo i institucije daltonisti. Međutim, prema kritičkoj rasnoj teoriji, rasizam nadilazi pojedinačne predrasude i zaista je sistemski fenomen utkan u zakone i institucije američke nacije.

Budući da je ovo rat protiv “ispravnog učenja američke historije u učionicama širom države“, utišavanja glasova i negiranja iskustava tamnoputih ljudi i drugih historijski marginalizovanih grupa u Americi, to je i rat protiv istine. Još jedan rat koji Amerika vodi protiv sopstvene historije zemlje za koju ne želi da njeni ljudi znaju. U istom kontekstu, američki novinar Charles M. Blow poziva se na kritičku rasnu teoriju kao na “novi šerijatski zakon, bauk koji desnica može koristiti da aktivira i iskoristi rasističku mržnju prema drugom i drugačijem koja je endemska za američki konzervativizam“. Na kraju krajeva, Americi je konstantno potreban neprijatelj.

*Mišljenja izražena u ovom članku su autorova i ne odražavaju nužno uređivačku politiku TRT Balkan.