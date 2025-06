369 milijardi dolara za klimatske akcije dio je paketa pod nazivom Zakon o smanjenju inflacije, prenosi BBC. Zakon ima za cilj pomoći u smanjenju emisije ugljika u SAD-u za 40% do 2030. Nakon testnog glasanja u Senatu s 51 prema 50 u subotu čini se da zakon ima velike šanse da bude usvojen. Zastupnički dom, gdje demokrati imaju većinu, mogao bi to odobriti u petak. Neki republikanci rekli su da će pokušati zaustaviti ili blokirati napredak zakona, koji također uključuje 64 milijarde dolara za zdravstvenu zaštitu. Probno glasanje u Senatu bilo je po stranačkim linijama, a niti jedan republikanac nije podržao zakon. Zakon bi bio dosad najveće ulaganje SAD-a u čistu energiju. Međutim, to je smanjena verzija daleko šire mjere za koju su se mnogi demokrati nadali da će je odobriti prošle godine. Kongres je u subotu raspravljao o revidiranoj verziji, nakon što su postignuti kompromisi s dva ključna demokratska protivnika, senatorima Joeom Manchinom iz Zapadne Virginije i Kyrsten Sinema iz Arizone. Američki predsjednik Joe Biden - koji je zakon nazvao "historijskim" - obećao je vratiti SAD na međunarodnu scenu u borbi protiv klimatskih promjena. U aprilu prošle godine obećao je smanjiti emisije stakleničkih plinova u SAD-u za najmanje 50% do 2030. Prošlog mjeseca najavio je 2,2 milijarde dolara za pomoć u izgradnji infrastrukture koja može izdržati ekstremne vremenske uvjete i prirodne katastrofe. SAD su posljednjih godina pogodile smrtonosne poplave i šumski požari. Klimatske promjene povećavaju rizik od ekstremno visokih temperatura i suše koje će vjerovatno izazvati šumske požare. "Nacrt zakona, kada bude usvojen, ispunit će sve naše ciljeve: borbu protiv klimatskih promjena, smanjenje troškova zdravstvene zaštite, zatvaranje poreznih propusta koje zloupotrebljavaju bogati i smanjenje deficita", rekao je u Senatu čelnik senatske većine Chuck Schumer.