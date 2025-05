Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da bi ruski predsjednik Vladimir Putin volio da i on prisustvuje predstojećim mirovnim pregovorima s Ukrajinom u Istanbulu, ostavivši to kao otvorenu mogućnost.

“Ne znam hoće li se pojaviti. Znam da bi volio da budem tamo. I to je mogućnost“, rekao je američki predsjednik novinarima u avionu Air Force One.

“Razmišljao sam o tome. Sutra smo svi rezervirani, razumijete to. Sutra idemo u UAE. Dakle, imamo vrlo punu situaciju. To ne znači da se ne bih vratio da to učinim kako bih spasio puno života. Ali da, razmišljao sam o tome. Ne znam bi li on bio tamo ako ja nisam tamo. Saznat ćemo“, dodao je Trump.

Na pitanje kako se Putin nosi s tekućim naporima da se okonča rat u Ukrajini, Trump je rekao da će na to pitanje znati odgovor za nekoliko dana.

Trump se trenutno nalazi u Kataru, na drugoj dionici zaljevske turneje u okviru koje je već posjetio Saudijsku Arabiju, a sutra će posjetiti i Ujedinjene Arapske Emirate.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je danas da će ruska delegacija čekati da njihovi ukrajinski kolege u Istanbulu nastave mirovne pregovore prekinute u martu 2022., ali je rekao da Putin još nije odlučio tko će predstavljati Moskvu.