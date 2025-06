“Kada smo pitali ljude znaju li koja su to tradicionalna mostarska jela, gotovo svi su odgovorili potvrdno, no to zapravo nije tako, jer ćevap, što je bio odgovor većine anketiranih, nije tradicionalno mostarsko jelo. Malo njih se sjetilo ićije, červiša ili boranije”, kazala je za Fenu predsjednica Inicijative građanki i građana Mostara Ifeta Ćesir-Škoro.

Kako bi se od zaborava sačuvala mostarska kuhinja, Inicijativa građanki i građana Mostara i Vijeće mladih Grada Mostara osmislili su projekat „Pričam ti priču o mostarskoj kuhinji”, u okviru kojeg će stariji stanovnici Mostara sa svojim mladim sugrađanima podijeliti priče i recepte za jela koja su nekada bila puno zastupljenija na hercegovačkim trpezama.

Tema prve tematske večeri bila je tikva, a mladi su imali priliku probati boraniju, čorbu, uštipke i pitu od tikve.

“Tikva je zaboravljena namirnica koja bi trebala biti veoma zastupljena u kuhinji svih nas u Mostaru. Od tikve se prave razne delicije, a jedna od njih je boranija. U Bosni se pojam boranije veža za sasvim drugo jelo. Mostarska boranija je osvježavajuće, ukusno i zdravo jelo. Od tikve se prave i čorbe, pite i uštipci. Tikva je veoma zdravo i zahvalno povrće i trebalo bi ga što više koristiti, posebno u ljetno vrijeme”, poručila je Ćesir-Škoro.

Profesorica Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Zarema Obradović govorila je o karakteristikama i prednostima mostarske kuhinje.

Prema njenim riječima, mostarska kuhinja je dio mediteranske kuhinje, koja se smatra najzdravijom vrstom ishrane na svijetu, a specifičnost te kuhinje je što je ona veoma bliska vegetarijanskoj, pa čak i veganskoj ishrani.

“Naši ljudi koji su živjeli na ovom kamenu nisu imali puno mesa niti puno mliječnih proizvoda. Imali su puno voća i povrća koje su znali sačuvati za zimu raznim vrstama sušenja, što smo mi danas zaboravili, a sada se to pomalo vraća. Voće i povrće je definitivno najzdravija hrana i daje sve ono što organizmu treba. Također, jako je važno da se ishranom bogatom voćem i povrćem regulira rad crijeva, jer su maligna oboljenja probavnih organa jako zastupljena na našem području upravo zbog brze hrane”, istaknula je profesorica Obradović.

Dodala je kako se vraćanjem na tradicionalni način ishrane mogu riješiti mnoge teške bolesti za koje moderna medicina nema lijek.

U okviru projekta „Pričam ti priču o mostarskoj kuhinji” održat će se još dvije tematske večeri na kojima će biti predstavljene još dvije namirnice. O kojim je tačno namirnicama riječ organizatori drže u tajnosti te pozivaju sve Mostarske i Mostarce da dođu, poslušaju priču i degustiraju jela koja će biti prezentirana.

Projekat „Pričam ti priču o mostarskoj kuhinji“ realizira se u okviru projekta „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS), koji provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) uz podršku Porticus fondacije.