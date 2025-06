Ministar energetike i prirodnih resursa Republike Turkiye Fatih Donmez izjavio je u četvrtak kako će plin koji je Turkiye pronašla u Crnom moru biti dostupan na kopnu već u martu 2023. godine.

Donmez je bio gost uredničkog deska AA u Ankari, gdje je odgovarao na pitanja novinara o aktuelnim temama. U fokusu je bio turski brod za sondažna bušenja “Abdulhamid Han“, koji je prije dva dana isplovio iz luke u Mersinu i uputio se prema bušotini "Yorukler-1" u Sredozemnom moru, gdje će vršiti hidrokarbonska istraživanja.

Ministar je podsjetio da postoje četiri broda za bušenje u turskoj energetskoj floti zajedno s brodom "Abdulhamid Han".

"Iako ima mnogo sličnih osobina s našim drugim brodovima za bušenje, 'Abdulhamid Han' će biti prvi brod ovakve vrste koji koristimo. Ima ih pet u svijetu i može bušiti do dubine 12.200 metara", pojasnio je Donmez.

Kazao je kako će sondažni brod "Abdulhamid Han" vršiti istraživanja na bušotini "Yorukler-1" u Sredozemnom moru, 55 kilometara od obale Mersina.

"Pred nama je period od 45 do 60 dana. Za to vrijeme ćemo završiti bušenje. Ako dođemo do otkrića, podijelit ćemo dobre vijesti s našim narodom“, kazao je Donmez.

Govoreći i o bušenjima u Crnom moru, Donmez je potvrdio da će "plin iz Crnog mora na kopnu biti dostupan u martu 2023. godine".

"Uspostavljamo energetsku bazu 2.200 metara ispod Crnog mora. Završeno je dubinsko polaganje cijevi dužine 120 kilometara, ostalo je još 50 kilometara", dodao je Donmez.

Napomenuo je da je nuklearna elektrana Akkuyu (NGS) jedan od megaprojekata Turkiye i da je njegova zemlja pred ostvarenjem svog sna starog 60-70 godina.

"Ne možemo dozvoliti odstupanja od planiranog kalendara gradnje nuklearne centrale Akkuyu", rekao je Donmez.

Naglasio je također kako Turkiye raspolaže rezervama rude bora dovoljnim cijelom svijetu za 500 godina.