Brojni gosti iz zemlje i svijeta, glumci, režiseri, drugi članovi filmskih ekipa te ljubitelji filmske umjetnosti prošetat će Crvenim tepihom stilizovanim u formi crvenog bosanskog ćilima te boravkom u Sarajevu doprinositi posebnoj atmosferi kojom grad odiše tokom festivalskih dana.

Tokom ceremonije otvorenja u Narodnom pozorištu, nagrada "Počasno Srce Sarajeva" uručena je švedskom režiseru Rubenu Östlundu čijim filmom “Trougao tuge” je ovogodišnji SFF otvoren. Jedan od koproducenata ovog filma je i TRT, koji je također i jedan od zvaničnih partnera festivala.

"Počasno Srce Sarajeva" je uručeno i ukrajinskom režiseru Sergeiu Loznitsi. Obojica su zahvalili za tu počast, a Loznitsa izjavio i da mu je posebno drago što je takvu nagradu dobio u Sarajevu, gradu koji je bio simbol otpora u nedavnoj ratnoj historiji, sad kad njegova zemlja Ukrajina preživljava brutalne napade izuzetno opasnog agresora.

Na ovogodišnjem festivalu, koji će trajati od 12. do 19. augusta, bit će prikazano 230 filmova iz 62 zemlje. Za nagradu Srce Sarajeva u takmičarskim programima 28. Sarajevo Film Festivala ukupno će se takmičiti 51 film.

Čast da vodi svečanost otvaranja 28. izdanja Sarajevo Film Festivala pripala je bosanskohercegovačkoj glumici Heleni Vuković.

SFF i ove godine u Mostaru

Dio programa i ove godine će biti održan u Ljetnom kinu Stari Grad – na Trgu Prve brigade policije Stari Grad, preko puta Vijećnice. Također, Sarajevo Film Festival treću godinu dolazi u Mostar. Filmovi iz programa 28. Sarajevo Film Festivala bit će prikazivani u BH Telecom Ljetnom kinu Mostar (plato Plaza Centra) te u kinu Cineplexx Plaza Mostar.

Organizatori su naveli kako je veliko zanimanje publike za programe 28. Sarajevo Film Festivala. Prodaja ulaznica na glavnom Box Officeu (Bosanski kulturni centar, Branilaca Sarajeva 24) počela je 8. augusta. Ulaznice za filmove u programu 28. Sarajevo Film Festivala su u prodaji i online putem, a mogu se kupiti na tickets.sff.ba ili putem web stranice Sarajevo Film Festivala: www.sff.ba.

Na najvećoj lokaciji Sarajevo Film Festivala, u Ljetnom kinu Coca-Cola, podignuto je najveće filmsko platno u regiji.

Program Open Air ove godine, uz film otvaranja "Trougao tuge“ Rubena Ostlunda, donosi i filmove "As u rukavu“ Paula Josepha Schradera, "Lov“ Thomasa Vinterberga, s Madsom Mikkelsenom u glavnoj ulozi, "Goog luck to you, Leo Grande“ Spphie Hyde, "Nakon što spasiš svijet“ Jessea Eisenberga, "Tori i Lokita“ Jeana-Pierrea i Luca Dardennea, "Zalazak sunca“ Michela Franca.

Festival 19. augusta zatvara svjetska premijera filma "Praznik rada“ Pjera Žalice, koji će također biti prikazan u Open Air programu.

Priznjanja Jesseu Eisenbergu i Madsu Mikkelsenu

Američki glumac, reditelj, dramski pisac i autor Jesse Eisenberg, nominovan za Oscara, bit će počasni gost 28. Sarajevo Film Festivala. Sarajevo Film Festival će 15. augusta odati počast Eisenbergu dodjelom priznanja Počasno Srce Sarajeva, uoči projekcije filma "Nakon što spasiš svijet“, Eisenbergovog rediteljskog dugometražnog prvijenca, u Ljetnom kinu Coca-Cola.

I danski glumac Mads Mikkelsen je gost ovogodišnjeg, 28. Sarajevo Film Festivala, a 14. augusta u Ljetnom kinu Coca-Cola bit će prikazan film LOV, u kojem Mikkelsen igra glavnu ulogu. Mikkelsenu će prije projekcije filma biti uručeno Počasno Srce Sarajeva, za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Danski glumac je ovo priznanje dobio na 26. Sarajevo Film Festivalu (2020.), kojem, zbog okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, nije mogao prisustvovati.

Žiri Takmičarskog programa za igrani film 28. Sarajevo Film Festivala čine reditelj i scenarist Sebastian Meise (predsjednik žirija), rediteljica, scenaristica i producentica Lucile Hadžihalilović, scenaristica i rediteljica Antoneta Alamat Kusijanović, glumac Milan Marić i producent i konsultant Katriel Schory.