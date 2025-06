Premijer Albin Kurti se izjasnio i o pitanju koje je izazvalo veliku debatu na Kosovu, a to je promjena administrativnog uputstva koje zabranjuje vjersko odijevanje u obrazovnim ustanovama.

Na društvenim mrežama pokrenuta je kampanja osoba koje traže da se marame dozvole u školama.

S tim u vezi, Kurti je izrazio lični stav da maramu treba dozvoliti od 16 godina, ali je dodao da Ministarstvo obrazovanja pomno prati pokrenuto pitanje. On je najavio i nacrt zakona o vjerskim slobodama.

„Svoj stav sam iznio prije mnogo godina, a stav je da ne treba da bude zabrana marama i drugih verskih elemenata u javnom životu građana, treba da budu slobodni, ali sam rekao i da je 16 godina prag. Mi doba od 16 godina vidimo kao prag za mnoge stvari koje su se desile, ali i koje treba da se dese“, naveo je Kurti.

On je naveo i svoj dugogodišnji zahtjev da se starosni cenzus za pravo glasa, sa sadašnjih 18, spusti na 16.

“Smatramo da ne bi bilo loše da starosna dob građana za glasanje bude 16 godina, kao što je to u nekim zemljama u svijetu, uključujući i neke oblasti u SR Nemačkoj. Mi smatramo da je 16 godina prag za mnoge stvari, a u tom pogledu i za nošenje marame, i to nije novi stav, rekli smo to prije mnogo godina“, rekao je Kurti.