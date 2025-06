Snježni nanosi koji se u zimskom periodu s planina Aladaglar spuste u dolinu Aksu, dolaskom toplijeg vremena formiraju tunele čija dužina iznosi između 50 i 450 metara.

Oni koji žele vidjeti ovaj prirodni fenomen oko dva sata putuju vozilom od distrikta Yahyali, a potom pješače četiri sata do odredišta.

Huseyin Firez i njegova porodica borave u šatoru na ulazu u dolinu i vodiči su onima koji žele vidjeti tunele.

Firez skoro 50 godina provodi na planini, te kaže da mnogi domaći i strani turisti dolaze da vide tunele od snijega.

”Oni koji žele vidjeti tunele dođu do našeg šatora. Ponudimo im čaj i ajran. Ponudimo i jelo onima koji su gladni. Mi to ne radimo radi novca, nego iz humanosti. One koji žele vidjeti tunele vodimo u obilazak“, kazao je Firez.

Kazao je kako oni koji žele vidjeti tunele ovih dana zbog visokih temperatura prolaze kroz teško putovanje.

”Oni koji dolaze iz pravca Yahylija, prvo stižu do visoravni Gogoluk. Odatle pješače dva sata i dolaze do ulaza u dolinu. Na ulazu u dolinu je naš šator odakle se do tunela od snijega pješači dva sata“, kazao je Firez.

Dodao je kako su česti gosti iz Ukrajine, Rusije i Francuske, ali i turskih gradova Mersina, Antalije, Istanbula, Ankare i Kayserija.