U sarajevskoj Vijećnici u četvrtak je održana svečana ceremonija dodjele nagrada CineLink Dani filmske industrije u sklopu 28. Sarajevo Film Festivala.

Proslavljajući 20. godišnjicu, CineLink Dani filmske industrije predstavili su 46 projekata u različitim formatima i fazama razvoja iz jugoistočne Evrope i regiona MENA.

Između ostalih, dodijeljena je i nagrada Turske radio-televizije (TRT) od 25.000 eura najboljem filmu u sekciji Work in Progress industrijske sekcije SFF, CineLink, a dobio ju je projekat "Blaga's Lessons" režisera Stephana Komandareva. Dobitnik Post Republic nagrade od 40.000 eura u uslugama je "Hesitation wound" režisera Selmana Nacara.

Kada je riječ o nagradi CineLink koprodukcijskog marketa Eurimages Co-Production Development, iznos od po 20.000 eura dobili su "The boy with the light blue wyes" u režiji Thanassisa Neofotistosa i "Cherry blossoms" u režiji Marysie Nikitiuk.

CineLink nagrada Filmskog centra Srbije od 10.000 eura pripala je projektu "Skateboarding is not for girls" za koji režiju potpisuje Dina Duma, a CineLink nagrada Filmskog centra Crne Gore pripala je "Hear the yellow" režiserke Banu Sivaci. "Skateboarding is not for girls" dobitnik je i Ženski glasovi CineLink nagrade od 10.000 eura pod pokroviteljstvom Slovenskog filmskog centra.

Na ovogodišnjem SFF-u, koji traje od 12. do 19. augusta, bit će prikazano 230 filmova iz 62 zemlje, za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 28. SFF-a ukupno se takmiči 51 film. Svečana dodjela nagrada bit će održana u petak od 20 sati u Narodnom pozorištu.