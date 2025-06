Njemački regulator energetske mreže u četvrtak je upozorio na nestašicu plina ove zime i priznao da je cilj vlade da do 1. novembra poveća popunjenost skladišta na 95 posto nedostižan.

Predsjednik Federalne mrežne agencije Klaus Mueller rekao je za portal t-online da će se potrošnja plina značajno povećati na jesen, što će znatno otežati postizanje ciljeva koje je postavila vlada.

“Ne mislim da ćemo moći ispuniti sljedeće ciljeve skladištenja tako brzo. Dostići 85 posto popunjenosti do 1. oktobra nije nemoguće, ali je vrlo ambiciozno, jer ćemo se grijati na plin. U svim scenarijima, propuštamo cilj od 95 posto popunjenosti skladišta do 1. novembra. Teško da ćemo to moći postići", rekao je on.

Njemačka vlada počela je provoditi hitne planove prošlog mjeseca u cilju uštede plina za predstojeću zimu, u jeku zabrinutosti da bi Rusija mogla potpuno prekinuti isporuke Evropi.

Njemačka ima blizu 23 milijarde kubnih metara rezervi plina, a trenutni nivo popunjenosti iznosi 77 posto.