Čini se da je naizgled krhak odnos Turkiye s Rusijom, koji istovremeno sadrži elemente saradnje i sukoba, mnoge zaprepastio. Kako ljudski um ne podnosi kontradiktornosti, on teži da se koncentriše na jednu stranu nedosljednosti kako bi bolje razumio stvari tako što će ih pojednostaviti.

Nedavne reakcije na posljednje angažmane Ankare s Moskvom svjedoče o ograničenom stanju ljudskog uma, takoreći. Kako su Erdogan i Putin obećali da će produbiti saradnju, posebno u trgovini i energetici, nakon njihovog bilateralnog sastanka u ruskom Sočiju, veze Turkiye s Rusijom su još jednom istaknute i problematizirane, a neki zapadni zvaničnici su otišli toliko daleko da su Ankari prijetili sankcijama.

Ovo je očigledno pristrasan i parohijalan pogled na odnose Turkiye s Rusijom, koji nesrazmjerno ističe elemente saradnje, a zanemaruje one dubokog sukoba u ovom odnosu kao da se sastoji isključivo od saradnje. Realnost je, kao i obično, mnogo složenija.

Zapravo, alarmantno prikazivanje odnosa Turkiye s Rusijom nije samo rezultat neuspjeha u razumijevanju složenosti ovog pitanja, već i rezultat snažne želje da se postigne promjena u politici Ankare. Optužbama, prijetnjama i kritikama na Turkiye se vrši pritisak da prekine svoje veze s Rusijom – samo radi toga – i da skoči u vagon sankcija protiv Moskve bez ikakvog dobro definiranog strateškog cilja. Kao takva, to je prilično kratkovida politika ili napor, jer pretvaranje Turkiye u bilo koju drugu evropsku ili NATO državu nikome ne bi bilo dobro, ni Evropi, ni Ukrajini, ni ostatku svijeta.

Naprotiv, jedinstvena i uravnotežena pozicija Turkiye između Rusije i Ukrajine s jedne strane i između Rusije i Zapada s druge strane omogućava ovoj prvoj da “završi neke stvari“, a to ne čini isključivo u svoju korist. Od održavanja mirovnih pregovora u Istanbulu do okupljanja ministara vanjskih poslova Ukrajine i Rusije, i konačno, do osiguravanja “dogovora za žito“, nijedna od ovih aktivnosti se ne može smatrati aktivnostima koje služe isključivo turskim nacionalnim interesima. Dogovor za žito predstavlja najuočljiviji primjer globalnih posljedica održivog uravnoteženog ponašanja Turkiye, koji prevazilazi zaraćene strane i neposredno okruženje rata u Ukrajini.

Ipak, to ne znači da Turkiye stavlja tuđe interese i prioritete iznad svojih. Kao i svaki racionalni akter, Turkiye teži, prije svega, vlastitim interesima, koji također koriste treće strane kao sporednu korist.

Nacionalni interesi Turkiye diktiraju održavanje ravnoteže na više nivoa i po mnogim pitanjima vanjske politike. A ravnoteža je prisutna svuda u mnogostrukim odnosima Turkiye s Rusijom. To nije samo balansiranje između Zapada i Rusije, već i balansiranje njenih bilateralnih odnosa s Rusijom tokom ukrajinskog sukoba korištenjem mrkve i štapa: nepridruživanje sankcijama Zapada prema Rusiji, a istovremeno zatvaranje moreuza i turskog zračnog prostora za moskovske vojne aktivnosti vezane za Siriju, sprečavajući time Moskvu da vojno snabdijeva sirijski režim.

Isto tako, balansira između Ukrajine i Rusije: podržava teritorijalni integritet Ukrajine, a opet se opire zabrani ruske civilne i ekonomske mobilnosti u Turkiye.

Ono što je još važnije je da ovo “balansiranje“ od strane Turkiye nije počelo sukobom u Ukrajini. Ravnoteža je godinama bila suština bilateralnih odnosa Turkiye s Rusijom. Dok Turkiye i Rusija imaju dugoročne strateške odnose u oblasti energetike – i fosilne i nuklearne – trgovine, investicija, turizma itd., one se bukvalno ne slažu ni o čemu u geopolitičkim pitanjima osim u svojim bilateralnim odnosima.

Oni se uvijek nalaze na suprotstavljenim stranama sukoba koji se odvijaju u područjima od zajedničkog interesa, kao što su Sirija, Libija, Krim/Ukrajina, Južni Kavkaz, centralna Azija itd. Turkiye je morala da se suprotstavi Rusiji u svim onim oblastima od zajedničkog interesa, ponekad po cijenu direktnog vojnog sukoba s Moskvom, da zaštiti svoje interese, i to je učinila sama. Suočavanje s Rusijom samo je Turkiye naučilo gorke lekcije, ne samo zbog bezobzirnog ponašanja Kremlja i upotrebe sile već i zbog osjećaja napuštenosti od strane njenih zapadnih saveznika suočenih s ruskim balansiranjem na ivici rata u mnogim prilikama.

Rusija je izuzetno težak akter za postizanje dogovora, a Turkiye je to naučila na teži način. U skladu s tim, Turkiye je godinama razvila mehanizam suočavanja, neobičan način postupanja s Rusijom. To podrazumijeva upravljanje kombinacijom sukoba i saradnje s Rusijom. Saradnja, ili dijeljenje nekih uloga s Rusijom, funkcioniraju kao „krediti“ koji će se kasnije potrošiti na druge frontove, bilo da se uvjeri Moskva da nešto učini ili da se „osigura“ manevarski prostor za eskalaciju protiv Rusije kada je to potrebno.

Turkiye u osnovi prenosi svoje teško stečeno i vrijedno iskustvo u mirnodopskom vremenu u svoje delikatno balansiranje u ratnom vremenu na više nivoa. Zapadni saveznici Turkiye moraju maksimalno iskoristiti ovu vještinu i iskustvo umjesto da se trude da ih ubiju.