Predsjednik bh. entiteta Republika srpska (RS) Milorad Dodik danas je poručio da je "RS spreman da istraži partnerstvo u oblasti strateških minerala sa Mađarskom i Sjedinjenim Američkim Državama".

"Predlažemo saradnju i partnerstvo. Mi već imamo dokazane prijatelje i partnere u svijetu. Imamo Rusiju, Kinu, Mađarsku... Sada tražimo partnera i u Sjedinjenim Američkim Državama", izjavio je u Narodnoj skupštini ovog bh. entiteta.

Naglasio je da "traže Ameriku kakva je bila - i kakva ponovo može biti".

"Ne kao protivnika. Ne kao okupatora. Ne kao arbitra. Već kao garanta mira, partnera u razvoju i zaštitnika našeg suvereniteta", istakao je Dodik podsjećajući da su Sjedinjene Američke Države dovele do Ustava BiH i mira u Dejtonu.

Naveo je da je poznato da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa prioritet dala obezbjeđivanju lanaca snabdijevanja kritičnim mineralima kroz partnerstva sa prijateljskim državama.

"Zato danas, prvi put, javno izjavljujem: Republika Srpska je spremna da istraži partnerstvo u oblasti strateških minerala sa Mađarskom i Sjedinjenim Američkim Državama", poručio je, istakavši da su opsežna geološka istraživanja u posljednjih nekoliko godina potvrdila da "RS leži na ogromnim rezervama kritičnih minerala - uključujući litijum, bor, stroncijum, natrijum i kalijum".

"To nisu obični minerali, nego strateški resursi. Neophodni su za električna vozila, odbrambene sisteme, skladištenje energije i napredne tehnologije - kod nas, u Americi, u Evropi i širom svijeta", dodao je Dodik.

U vanrednom obraćanju na posebnoj sjednici Narodne skupštine tog entiteta iznio je i stav o Dejtonskom sporazumu i situaciji u Bosni i Hercegovini danas.

"Dejtonski mirovni sporazum nije bio savršen. Nije bio utopija, već je bio stvaran i postigao je svoj osnovni cilj. Trideset godina održava mir, ne zato što je potvrdio Republiku srpsku, stvorio Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, nego zato što ih je uvažio - kakve jesu, sa svim specifičnostima, složenostima - i, da, sa svim razlikama", poručio je Dodik navodeći da se "moramo vratiti samom sporazumu koji je utvrdio Ustav BiH, okončao rat i donio mir."

Naglasivši da ne misli da je Dejton mrtav i da je propao, nego da je mišljenja "da je Dejton tumačenjima izmijenjen do neprepoznatljivosti - od strane onih koji ga nikada nisu potpisali, i koji njegove principe nikada nisu poštovali."

Pozvao je da se "ne ruši ono što je Dejton izgradio jer nam je zadatak da to zaštitimo - od onih koji su zaboravili šta je Dejton."

"Ovo nije poziv na pobunu. Ovo nije prijetnja miru. Ovo nije - kako će neki tvrditi - projekat podjele. Ovo je poziv na povratak - povratak ravnoteži, povratak saglasnosti, povratak Dejtonu - kakav je potpisan. Znamo da je prošlo dosta vremena. Ne pretvaramo se da je BiH 2025. ista kao 1995. Zato danas Republika Srpska iznosi prijedlog - a ne zahtjev. Predlažemo strukturisan, vremenski definisan dijalog strana potpisnica Dejtonskog sporazuma", naglasio je navodeći da predlaže dijalog koji se ne vodi dekretom, već uz posredovanje diplomatije.

"Dijalog koji se ne odvija tajno, već uz punu transparentnost", istakao je Dodik podsjećajući na sankcije koje su mu uvedene od pojedinih evropskih zemalja.

"Uvedene su mi sankcije, prijete hapšenjem, predstavljaju me kao negativca. I to oni koji odbijaju dijalog i pokušavaju da ga uguše. Ali, prava meta nisam ja. Prava meta je narod koji me je izabrao - građani Republike srpske, birači koji su, na slobodnim i fer izborima, dali povjerenje viziji suvereniteta Srpske unutar Bosne i Hercegovine, a ne podređenosti stranom diktatu", naglasio je.